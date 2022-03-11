宏達電(2498)宣布，與國立台中教育大學共同合作。將VR創新教學落實至中小學。首先為增進中小學教師運用5G/VR新科技的教學能力，輔導學校發展VR創新教學課程，將VR沉浸式體驗融入至教學情境中，HTC與台中教育大學合作針對中部中小學5G/VR示範學校及相關中小學教師辦理『VR種子教師與VIVE Create教材製作研習』，協助中部學校導入前瞻性VR學習環境。未來各學校教師還能透過開放式的VIVERSE元宇宙平台進行交流與培訓，學生們也能獲得更多元的學習與探索內容。

宏達電亞太區總經理黃昭穎則表示，現代學子生活在科技應用日新月異與生活型態急遽變動的世界裡，因此科技教育已成為新時代的顯學與人才養成關鍵。HTC身為行業領導者，我們有責任為社會創造更美好的未來。現在透過VR給予台灣學生一個無限制的開放式學習模式，讓孩童從小學即能有機會在虛擬實境中獲得全新啟發，並賦予他們面對未來挑戰和自我增進的能力。同時，為了讓教師能更輕鬆將VR教材融入課程，HTC研發了VIVE Business Training中控平台及VIVE Create兩項教學利器，讓VR教材成為教學的好幫手，老師也更能掌握學生學習成果。目前中控平台已成功導入台北市百間國中小學，協助教師以更直觀簡易方式進行VR課程教學。

VIVE Create是為解決以往VR內容生成緩慢且匱乏之問題，並考量數位學習的永續性及未來擴充性需求而創建。VIVE Create可以讓老師在網頁上輕鬆編輯製作多元VR課程，以滿足教師在教學上的應用需求。此編輯平台支援多種格式素材，就如同製作PPT簡報那樣容易上手，內建的3D素材庫省去購買3D模型成本，另外提供簡單模型的互動操作，如: 360旋轉、投影片切換、播放360影片等效果。

宏達電HTC VIVE打造一套可以同時操作多台VR設備進入虛擬學習情境的管理工具，方便教師可透過中控輕鬆安裝、管理多個VR內容及設備，並可即時監控學生們在VR內容學習及操作情形，協助釐清學生問題。