俄羅斯大舉入侵，烏克蘭爆發逃亡人潮。(圖／路透社)

俄烏局勢惡化，西方國家聯合制裁下，俄羅斯揚言報復，最後倒楣的卻是平民百姓，荷包一起縮水。義守大學管理碩專班EMBA/PMBA執行長李建興教授表示，早在俄烏戰爭爆發前，全球的貴金屬、原物料及能源就處於「預備上漲」的起漲點，俄烏戰爭不過催化了原物料、物價等上漲幅度與速度，而戰爭過後，全世界的格局應會重新進入盤整。

根據《中評社》報導，李建興學歷為政治大學博士，他分析，俄羅斯是能源大國、烏克蘭是農業大國，兩國交戰，照道理不構成全球工業產值或科技業生產鏈的衝擊，但戰爭背後涉及東西方國家與集團價值衝突，這對全球股市、原油、天然氣等能源供給帶來了巨大的心理上市場壓力。簡單來說，俄烏雖不是主要工業或科技大國，但對全球政經局勢卻有相當大的啟發。

原物料期貨價格波動一覽表。(取自中國時報)

至於原物料、貴金屬部分，李建興表示，電動車的製造需要更多以前較少用到的金屬，譬如鋰、鎳等；再加上拜登政府上台後積極搶建基礎建設，美中兩強的GDP相加佔全球四成，基礎建設中又有60％是來自於營造建設。因此全球的鋼價、水泥、電線電纜等建材也水漲船高。李建興分析，幾個原因導致全球原物料早就處在一個起漲點上，俄烏戰爭只是「火上加油」，催化了原物料的上漲速度。

根據《中國時報》10日報導，財經資訊網站統計，小麥、玉米以及石油，自俄烏開戰以來，短短2個星期漲幅皆呈「雙位數」成長，其中，小麥漲幅逾45％最可觀，油價3月以來已飆破100美元，累計漲幅達34％，黃金、銅、鋁、鎳等也全面上揚，學者表示，對全球已高漲的物價是「雪上加霜」，台灣仰賴國際大宗物資進口，若戰爭時間拉長，將面臨通膨前所未有的嚴酷挑戰。