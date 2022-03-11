受到俄烏戰爭影響，原物料供應減少、推升商品價格大漲，並壓抑消費者需求，從近期亞洲往返歐美的運價走跌看出端倪。專家警告，航運業可能從當前需求吃緊的情況下「恢復正常」，並紓解港口壅塞的問題。

The Loadstar報導，隨著美國、英國禁止俄羅斯石油進口，交易員預測油價月底可能衝上每桶200 美元，是年初價格的2倍多。事實上，在俄國入侵烏克蘭之前，油價就已經漲了一波，導致通膨飆升、物價上漲，讓歐洲消費者大感吃不消。

影響所及，亞洲的低價商品訂單被取消，原因是疫情爆發以來，航運成本暴增8到10倍，賣這些商品不再有利可圖。一家倫敦園藝用品商透露，他們無法把30%的漲價成本反映在中國製商品上，最後決定取消訂單，等待航運費率回檔。

各種跡象顯示，亞洲-北歐航運費率開始下滑，先前在農曆年高峰運價一直維持在高檔，如今已回落。例如，上周亞洲到北歐的波羅的海貨運指數（Freightos Baltic Index，FBX）每40呎標準貨櫃（FEU）運價重挫4.5%至13,585 美元。

BIMCO首席航運分析師 Niels Rasmussen表示，俄烏戰爭將衝擊全球經濟和消費者信心，對未來前景造成傷害，貨櫃航運市場也可能從緊繃的需求提前「恢復正常」，並緩解塞港潮。