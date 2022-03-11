警方最後朝車上連開3槍，造成27歲鍾姓男子頭部中彈送醫。（中和警分局提供）

深夜傳槍響！29歲林姓男子10日深夜11時許駕駛懸掛假車牌的賓士搭載3名友人，行經新北市中和區遇警盤查，林男加速逃逸，員警立即呼叫警網圍捕，警方最後朝車上連開3槍，造成27歲鍾姓男子頭部中彈送醫，目前仍在搶救中，林男辯稱「因為太緊張不敢停車！」案由警方偵辦中。

警方調查，林男昨深夜11時許，駕駛懸掛假車牌的賓士搭載21歲藍姓女子、29歲洪姓男子及鍾男要前往某酒吧飲酒，車輛行經中和區中正路與南山路口時遇警盤查。

林男未停車受檢反而往圓通路方向逃逸，警方立即呼叫線上警網支援，賓士車最後駛入圓通路巷弄，警員直接朝車上連開3槍制止，車輛最後才停下來，坐在右後座的鍾男頭部中彈，緊急送往雙和醫院搶救，目前仍在急救中

警方進一步盤查林男等4人身分，4人分別有結夥攜凶器強盜、持三級毒品、槍砲彈藥刀械管制條例、傷害、廢棄物清理法、偽造文書、行使偽造特種文書、不能安全駕駛等多項前科紀錄。林男等人供稱，當時正要去酒吧歡唱，「因為太緊張不敢停車！」

中和警分局副分局長林柏宏表示，警方發現該車輛時未開大燈、左側車身明顯有擦撞痕跡加上懸掛偽造車牌加以攔查，但駕駛拒檢逃逸沿路連續闖紅燈危險駕駛，同時還衝撞停等紅燈的車輛顯然造成用路人危害。

林柏宏表示，同仁基於保護他人生命、財產安全，選擇較小之危害方式，朝該車左後車輪擊發3槍，欲嚇阻該車繼續衝撞行為，員警於巡邏勤務中勇於任事，為保護其他用路人安全，選擇第一時間對左後輪附近開槍阻止威嚇，企圖避免危害情形持續發生。