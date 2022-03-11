台北市長柯文哲公開嗆內政部刁難大巨蛋案，營建署昨表示台北市政府「昨非今是」，應說明清楚，非推託中央。北市府發言人陳智菡回應，若營建署有疑義，煩請逐項列出哪些內容不符貴署標準或有公安疑慮，就事論事，切勿空談論政，淪為政治打手。

營建署昨表示，只要台北市政府能完整說明可確保大巨蛋公共安全無虞，營建署願意來協助市政府儘速完成相關評定作業。

營建署進一步指出，大巨蛋案近期最後的爭議聚焦在於「避難層的認定」，過去兩度行文市政府，市政府均未明確表態，僅消極引述營建署公文及表示尊重建築師的簽證結果。對於其本應基於法定職責所做成判定的專業內容完全避而不談，又為何同樣都是面對建築師的簽證結果，之前是完全不認同並強力主張遠雄應該修改設計，忽然轉為完全尊重建築師的簽證結果，轉折之間却未以專業論述向外界解釋其中緣由。

對此，陳智菡表示，遠雄改善了大巨蛋消防、避難區畫等事項後，向台北市政府都發局提出將大巨蛋B1作為避難層之申請，北市都發局建管處經嚴格審查，確認符合各項公安標準後予以通過，遠雄也將所有簽證內容送到台建中心評定，且於去年9月經台建中心評定通過。

陳智菡說，然而營建署後續又不斷利用文書往來，跳針一般重複早已多次回答過之疑問，刻意技術性拖延審查，完全罔顧大巨蛋五年來已增設安全梯、增加防火區畫與避難面積、重新檢討規畫民眾步行動線，符合現行建管法令規定之事實。

陳智菡強調，北市都發局針對大巨蛋之審查採最高標準，且皆本於專業認定，若營建署有疑義，煩請逐項列出哪些內容不符貴署標準或有公安疑慮，就事論事，切勿空談論政，淪為政治打手，罔顧專業，拖延都市整體發展。