根據一項分析COVID-19患者染疫前後的大腦斷層影像的新研究，即使是輕症患者也有大腦萎縮、灰質減少的情形。專家表示，染疫造成的腦損傷是否不可逆轉，仍待更多研究。

研究人員根據英國生物醫學資料庫（UK Biobank），對最近3年、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前後各做一次大腦斷層的785人進行分析，這篇論文7日發表在科學雜誌「自然」（Nature）。

研究發現，有401人於2020年3月至2021年4月期間感染新型冠狀病毒，他們多屬輕症、無需住院、年齡在51歲到81歲之間。和沒有染疫的384人對照組比起來，新型冠狀病毒加速輕症患者的大腦灰質流失。

大腦灰質是中樞神經的一部分，主管記憶與情緒等，並影響人際溝通。研究人員表示，在自然老化的過程中，人們的大腦每年平均會損失0.2%至0.3%的灰質。

這項研究發現，即使輕症的染疫者，在多個大腦區域減少0.2%到2%的灰質，包括和嗅覺有關的海馬旁迴（parahippocampal gyrus）和眼窩額葉皮質（orbitofrontal cortex）都受到影響。

研究也發現，COVID-19染疫者有腦萎縮和腦組織損害的情形，導致患者注意力下降、做事效率不彰。不過，從這項研究無法得知相關的問題是否隨著康復後有所改變或改善。

「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）今天報導，加州大學舊金山分校免疫精神病學家巴特利（Christopher Bartley）表示，這項新研究證實了過去一些研究的結果，「染疫確實會對大腦帶來某些改變」，但不意味著腦損傷不可逆轉。

史丹佛大學腦神經醫學教授孟赫（Michelle Monje）表示，部分COVID-19患者出現的「腦霧」（brain fog）症狀，與許多接受放射性治療癌症病人經歷的「化療腦」（Chemo brain）很類似，目前醫界正發展治療策略。

由於這項研究的參與者多數沒有接種COVID-19疫苗，專家認為相關結果不見得能夠推廣到所有的染疫者。已接種疫苗的突破性病例究竟有無大腦受損的情形，痊癒後能否逆轉、會不會有長期副作用，仍待更多研究探討。（編輯：郭中翰）1110311