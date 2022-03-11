吉林省委10日決定，總督學、省教育廳黨組成員岳強兼任吉林農業科技學院黨委書記；免去張立峰的吉林農業科技學院黨委書記職務。

據央視新聞消息，3月9日0—24時，吉林省吉林市新增本土確診病例134例，無症狀感染者149例。此輪本土疫情中，吉林農業科技學院確診病例人數較多，出現了學校聚集性疫情暴發。

10日下午，央視總台記者在吉林農業科技學院門口看到，學校外集結了30輛大巴車，每輛車核載55人左右，司機穿著防護服，車輛經過消殺後陸續進入校園將陽性病例的密接、次密接學生轉運出校。記者通過航拍看到，學生們在操場集合後帶著行李穿著防護服排隊分批次上車，等待轉運。

★山東新增本土確診121例 無症狀感染者255例

3月10日0時至24時，山東全省報告新增本土確診病例121例（其中青島103例，含8例由無症狀感染者轉歸；淄博1例；煙台3例；威海8例，含2例由無症狀感染者轉歸；德州6例）。無新增死亡病例。無新增疑似病例。

當日新增治癒出院境外輸入確診病例2例（其中濟南1例，青島1例），解除醫學觀察的密切接觸者86人。

截至3月10日24時，山東全省報告現有確診病例475例（其中境外輸入53例，本土422例）。 2020年1月22日至2022年3月10日24時，全省累計報告確診病例1585例（其中境外輸入358例，本土1227例）。

此外，山東全省報告新增無症狀感染者258例，分別為本土無症狀感染者255例（其中青島221例，淄博3例，威海31例）和境外輸入無症狀感染者3例（威海3例，為韓國輸入）。

★疫情防控不力 青島萊西市委書記等多名幹部被處分

3月以來，萊西市發生本土聚集性疫情。在疫情發生和處置過程中，暴露出萊西市常態化疫情防控工作存在嚴重的漏洞，特別是對學校等人員密集場所的風險隱患警惕性不高，麻痹大意，疫情防控措施落實不力，一些黨員幹部存在履職不力、失職失責的問題。經青島市委批准，青島市紀委監委圍繞萊西市疫情防控工作中存在的問題開展問責調查。現將有關情況通報如下。

1.萊西市委、市政府政治站位不高，工作作風不實，制度落實不嚴，持續抓常態化疫情防控的韌勁和定力不夠，對疫情防控漏洞警惕性不強，特別是對學校疫情防控工作的統籌指導不到位，責成萊西市委、市政府向青島市委、市政府作出深刻檢查。經山東省紀委常委會會議研究，決定給予萊西市委書記周科黨內警告處分。經青島市紀委監委研究，並報市委同意，給予萊西市委副書記、市長劉瑛黨內警告處分；給予萊西市委常委、宣傳部長、市教育工委書記桂曉峰黨內嚴重警告處分；給予萊西市政府黨組成員、副市長吳海波黨內嚴重警告處分，按程序免職。

2.萊西市教育和體育局作為業務主管部門，擔當作為不夠，組織指導不力，對疫情防控形勢認識不足，督導檢查不到位，對轄區內學校的疫情防控工作指導檢查不力，疫情防控責任壓的不嚴不實。給予萊西市教育和體育局黨組書記、局長江世軍撤銷黨內職務、政務撤職處分。給予萊西市教育和體育局黨組成員、副局長劉明清撤銷黨內職務、政務撤職處分。給予萊西市教育和體育局黨組成員任勤利黨內嚴重警告處分。給予萊西市教育和體育局體衛藝室負責人孫顯東政務記大過處分。

3.萊西市衛生健康局作為衛生健康主管部門，政治站位不高，對重點單位和領域疫情防控工作指導不夠，對全市教育機構感染風險防範重視不夠，對學校等人員密集的疫情防控重點區域指導管控不夠，未及時掌握情況，未採取有效措施消除校內感染風險和隱患，疫情發生後組織處置不力。給予萊西市衛生健康局黨組書記、局長何賢德撤銷黨內職務、政務撤職處分。給予萊西市疾病預防控制中心主任張代波撤銷黨內職務、政務撤職處分。

4.萊西市第七中學對學校疫情防控工作重視程度不夠，存在麻痹松懈思想，對學校疫情風險認識嚴重不足，主體責任落實不到位，學校疫情防控力量配備不足，隔離區域設置不規範，日常消毒等措施不嚴格、不徹底。給予萊西市第七中學黨支部書記、校長趙樹斌留黨察看一年、政務撤職處分。給予萊西市第七中學副校長高東撤銷黨內職務、政務撤職處分。給予萊西市第七中學政教室主任劉成磊黨內嚴重警告、政務記大過處分。

5.萊西市院上鎮中學落實疫情防控工作要求不細緻、不到位，日常監督檢查工作不認真，存在形式主義、官僚主義問題。給予萊西市院上鎮中心中學校長李義大撤銷黨內職務、政務撤職處分。給予萊西市院上鎮中心中學黨總支書記王蘭榮撤銷黨內職務、政務撤職處分。給予萊西市院上鎮中心中學副校長於乃東政務記大過處分。給予萊西市院上鎮中心中學政教室副主任周永君政務記過處分。