前幾天的新聞大家有看嗎？一大早韓流元祖男團「酷龍」團員具俊曄發表了與台灣女星大S徐熙媛結婚的消息，震驚外界。身為20年前短暫交往過一年左右的前任，兩人許久沒連繫，何況大S才剛離婚不久，這發展進度簡直媲美光速～不管怎麼樣，網友粉絲們還是對這份珍貴的愛情給予祝福！

分開後的舊愛，能夠再續前緣真的是非常不容易，究竟前任有什麼樣的魅力，讓人難以忘懷呢？今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，情侶分開幾經兜轉後，會選擇再重回舊任懷抱的原因，讓我們一起來看看吧！

No.10 釋懷過去錯誤還是感到心動

很多情侶可能因為小問題或溝通不良大吵一架，一時情緒無法控制就糊裡糊塗地談分手。

等到冷靜下來，發現當初吵架的原因也不再重要，已然釋懷，他還是原來那個心愛的他，面對他還是會感到心動，請不要猶豫，原地復合吧！

No.9 兜兜轉轉再也找不到像對方一樣的人

有許多人在分手後，仍然沒有忘記過前任。在感情路上不停地兜兜轉轉，不斷地在其他人身上，尋找著舊愛的影子。

最後才發現自己其實還愛著前任，對方在自己的生命中已經無可取代，希望能和對方重新來過，覺得他／他才是最適合自己的人。

No.8 對彼此懷抱虧欠、遺憾的心情

在交往的時候，許多人一直將對方的愛視為理所當然，等到分開、失去了，才想起對方的好，可惜一切已來不及。

這樣的結束不免讓人感到遺憾、虧欠，「如果再重新來過，一定會對他更好」的想法油然而生，也可能會促進舊情人的復合。

No.7 當初因遠距離分手，不是不愛了

遠距離在情侶間可說是個大考驗，不論是因為求學、求職、單身赴任等理由遠距，總會遇到對方需要自己的時候卻不能在身邊，或是各自繁忙、聚少離多而漸行漸遠，總認為不能給予對方想要的，不得已只好忍痛分手，希望對方追求新的幸福。

但其實心裡還是掛念著對方，所以當遠距離的因素不在，理所當然就會想重新和對方在一起，彼此都沒有理由分開了。

No.6 在對的時間復合，彼此都更成熟

相愛的兩人在錯的時間相戀，即使知道對方很適合自己，卻因為一些原因，可能小摩擦、雙方都還太年輕等理由沒能長久，也不免感到惋惜。

過了許久時間，遇上曾經的戀人，兩人都因為經過歲月的洗禮，變得更加成熟了，就自然地走到一起，也許不再轟轟烈烈，卻能陪伴彼此、更加細水長流。

No.5 知道彼此優缺點也願意包容

每個人的性格、習慣都不盡相同，沒有人是永遠完美的，所以雙方才會需要相互磨合、溝通。

倘若即使知道對方的脾氣、個性，了解彼此的優缺點，也願意全盤包容，讓彼此能夠自在地做自己，那就是真愛吧！千萬不要再放開彼此的手了！

No.4 了解成長背景、相處習慣

有沒有一種前任，是你非常了解的呢？不論是成長背景、或是喜好，彼此已經相當熟悉，可能連對方的飲食習慣、不經意小動作所代表的意思都瞭若指掌。

還有一個眼神就能溝通的默契、相處起來也相當自在，都會不禁讓人覺得「我們就是最了解彼此的人啊！」決定不再四處尋覓，原來幸福就在身邊。

No.3 交友圈大量交集，朋友推波助瀾

交友圈極其相似的兩人，就算分開了也能有所交集，只是從情人退回朋友關係，還是能和對方吃飯、聊天。因為交友圈大量重疊，即使沒有打聽對方，還是會不斷更新對方的近況。

如果這時發現對方已經不同於以往，再伴隨著過去交往的熟悉感，朋友間也看好、不停助攻的話，那復合的機率可是非常高的！

No.2 記憶中曾有過美好回憶

如果當初與對方是和平分手，沒有任何爭執或埋怨，這樣的結束，總讓人覺得可惜，每每想起這段感情時，都是他對你的好，怎麼不叫人難以忘懷呢？

再遇見的時候，腦海中浮現的都是與他經歷的美好回憶，若有提出復合的機會，由於曾經體驗過幸福，當然會開心一口答應啦～

No.1 永遠忘不了的白月光

初戀，或是年少時期的戀人，在許多人心裡都是不容抹滅的存在，不管經歷過多少任、遇過多少人，心裡總會為他／她留下一個位置。

這樣一個特別的存在，如果再次出現在面前的話，過去的單純美好湧上心頭，相信不管是誰都會再次心動的吧？

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年3月9日至2022年3月8日，共3年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『舊愛還是最美的十個理由』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」