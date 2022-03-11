網路上日前傳出莫斯科一處徵兵辦公室遭到不明人士縱火，網路上流出最新影片，顯示徵兵處的大門被塗上烏克蘭國旗顏色，還被寫上「我不會去殺我兄弟」等字。

YouTube影片顯示俄羅斯莫斯科一處徵兵辦公室遭到縱火。

「烏克蘭國家通訊社」（Ukrinform）報導，網路上日前傳出俄羅斯莫斯科地區的盧霍維齊（Lukhovitsy），當地一間徵兵辦公室傳出遭人縱火，一個名為「Basta!」的YouTube頻道後續發布縱火事件的45秒影片。

影片指出，一名反對普丁的抗議人士將徵兵辦公室的大門塗上烏克蘭國旗的顏色，還寫上「我不會去殺我兄弟」等語，這名男子之後翻過柵欄，將汽油彈扔進建築物內，引發火災。

報導指出，這名男子藉由燒毀徵兵處內的個人資料檔案，以避免自己被徵召到烏克蘭作戰。

男子表示，希望藉此避免同學及朋友發生不合理的流血事件，他同時呼籲其他人也採取同樣激進的做法，指出街頭抗議並沒有帶來預期效果。

影片結尾出現定格畫面，寫道：「敵人在克里姆林宮，不是基輔。」

報導指出，影片中被燒毀的建築物外觀與盧霍維齊軍事登記及入伍招聘辦公室的外觀不謀而合。

「Basta!」是白俄羅斯反對派經營的YouTube頻道，於2019年初開通。