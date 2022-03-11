俄烏兩國在土耳其談判無停戰進展，加上美國最新公布的2月消費者物價指數（CPI）年增 7.9%續創近40年新高，國際油價依舊走高，美股三大指數周四收低，受到國際股市震盪影響，台股今（11）日開盤一度下跌逾120點，最低來到約17307點附近。

電子權值股表現弱勢，台積電昨日公布2月營收為1469.33億元新台幣，受到工作天數減少影響，月減14.7%，但仍較去年同期成長37.9%，為歷年同期新高。今早股價下跌7元，目前股價最低來到580元，聯電在盤下震盪下跌約0.4%來到約52.6元。航運股反倒逆勢扮演撐盤角色，長榮、陽明約漲1%~2%。

美國2月消費者物價指數（CPI）月增0.8%、年增7.9%，符合市場預期，續創40年以來新高，顯示通膨壓力仍大，周四美股道瓊下跌112.18點（或0.34%）收在33174.07點，那斯達特指數挫低125.58點（或0.95%），標普500指數跌18.36點（或0.43%）收在4259.52點，費城半導體跌71.11點（或2.17%）至3211.07點。

觀察三大法人動態，自營商買超26.48億元，投信買超18.4億元，外資及陸資買超20億元，三大法人合計買超64.88億元。其中，投信已是連27個交易日買超，創史上最長買超紀錄。投顧指出，市場呈現觀望氣氛，等待3月中旬Fed利率會議動向，將壓抑跌深反彈時市場追價意願，預期短線台股反彈空間有限，需等待Fed利率結果出爐。