藝人大S閃嫁大她7歲的韓團「酷龍」成員具俊曄，敢愛敢恨的態度讓人欽佩不已，也掀起網友討論閃婚議題，對此，「情色教主」雪碧列出婚姻會遇到的8大問題，接著強調：「扛的住就結婚吧，不然談談戀愛就好」。

雪碧表示這個時代閃婚族一堆，但婚姻是張束各自的白紙，強調「結婚很簡單，離婚就難上加難」，接著列出內政部統計，台灣2020年高達5萬1,680對離婚，位居亞洲之冠，年齡層以「35歲至39歲」最高，接著列出8點關鍵原因，像是婚後開銷支出誰負責、雙方家庭文化跟金錢價值觀差異、生小孩及教養、夫妻房事、各種家務、男人責任心、孝順跟媽寶一線之隔等問題，更提醒所有女性「不要以為男友有錢就是豪門」。

雪碧強調結婚不是兒戲，如果進行離婚程序或貌合神離的怨偶，她喊話不要浪費時間快點離婚，但如果要結婚就得三思，自問是因為追求超屌儀式感婚禮？還是只想用法律綁住另一半？又或者是想生小孩或奉子成婚？畢竟想有個家可以不用結婚，交男友也可以有伴，喊話女生不要為了一時的愛情衝婚頭，畢竟結婚證書真的沒用，最後不忘提醒「以上幾點你們都扛的住，那恭喜你就結婚吧，不然談談戀愛就好」。

對此，網友紛紛回應：「選錯就要轉身離開，怪誰怨誰都沒有用，只要條件好立馬換下位」、「婚姻本來就不是簡單的課題，尤其觀念開放過度的社會，就是有人當成遊戲在看待」、「戀愛是兩個人的事。結婚是兩個家族的事」、「婚前睜大雙眼，婚後睜一隻眼閉一隻眼」。