屏東地檢署偵辦枋寮鄉公所工程和人事弊案，昨(10日)檢調人員再度帶走枋寮鄉長陳亞麟連同鄉長調查，經檢方漏夜偵訊後，認為陳亞麟涉貪嫌疑重大，凌晨向屏東地院聲請羈押。

去年8月份，檢調人員大舉搜索枋寮鄉公所，包括陳亞麟在內遭帶走30餘人，震驚地方政壇，最後陳亞麟無保請回，不料事隔7個月後，陳亞麟再次遭檢調搜索帶走，且地方盛傳，疑似他的白手套何姓男子年前遭逮後羈押至今，懷疑是同案的後續發展。

地方人士指出，昨天中午1時許，檢察官從外面將陳亞麟帶回公所辦公室後10分鐘，馬上就把人帶走了，期間傳聞，檢調在某處要進屋搜索時，陳亞麟在屋內拒不開門，而因與陳親近、疑似為其白手套的何姓男子在年前遭收押後，延押至今，因此推估可能是同案的後續發展。

去年8月間，屏東地檢署偵辦枋寮鄉公所工程和人事弊案，除搜索公所外還兵分30多路帶回全國最年輕鄉長陳亞麟、鄉公所課長等30多人，不少人目擊後驚訝道「前所未見」，後續陳亞麟無保請回，包商等4人聲押。

對於陳亞麟再次遭約談，屏檢表示，日前獲悉枋寮鄉公所辦理鄉內相關工程業務疑似涉有貪瀆等不法情事，10日持搜索票搜索陳姓被告等人住居所及辦公處所等共8處，並查扣相關證物，隨即傳喚被告及相關證人共8人次釐清案情。