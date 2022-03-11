「2022纜繩滑水全國盃暨國手選拔賽」將於111年3月11至13日於高雄蓮潭滑水主題樂園正式開賽，此一賽事將吸引來自全國近50位頂尖滑水好手共同參與這場年度盛事，也同時爭取國手的機會，歡迎市民朋友一同到蓮池潭畔為選手加油打氣並欣賞滑水的樂趣！

「蓮潭滑水主題樂園」舉辦過多次國內外賽事，包括「亞太盃國際滑水錦標賽」、「蓮潭盃纜繩滑水錦標賽」、「全國盃」等，這次比賽透過中華民國滑水總會邀請國內好手共同參賽，報名參賽者年紀最大的為50歲，最小年紀僅有9歲，透過比賽更讓台灣的民眾對於滑水加深認識及喜愛，讓纜繩滑水成為更貼近各年齡層民眾、易於參與的全民運動。

蓮潭滑水主題樂園是高雄市政府觀光局與民間業者合作，在蓮池潭打造全台首座國際標準纜繩滑水場。纜繩滑水在國外風行已久，有別於傳統船隻拉動的方式，由空中纜繩電動軌道運作，被公認為最安全、零汙染、最環保的滑水運動！除了刺激的纜繩滑水，「蓮潭滑水主題樂園」也開設「童臻童遊親子館」，提供學齡前的小小朋友優質的休憩空間，尤其全新打造的室內無邊際泳池，以及室內親子互動課程，乾淨、明亮、舒適的環境深受大小朋友的喜愛。

「蓮潭滑水主題樂園」舉辦過多次國內外賽事，包括「亞太盃國際滑水錦標賽」、「蓮潭盃纜繩滑水錦標賽」、「全國盃」等，這次比賽透過中華民國滑水總會邀請國內好手共同參賽，報名參賽者年紀最大的為50歲，最小年紀僅有9歲，透過比賽更讓台灣的民眾對於滑水加深認識及喜愛，讓纜繩滑水成為更貼近各年齡層民眾、易於參與的全民運動。