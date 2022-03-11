2月24日俄羅斯入侵烏克蘭成為金融市場的黑天鵝，由於俄烏是原油和原物料的主要生產國，西方國家擴大對俄羅斯的制裁引發的外溢效果為全球商品價格大漲和供應鏈瓶頸惡化，為全球經濟及通膨展望埋下變數。著眼俄烏情勢仍處在高度變動的不確定環境，雙方已進入談判階段，消息面將牽動市場擺盪。富蘭克林證券投顧指出，第二季投資策略首重靈活彈性，但應避免追高殺低。

目前基本情境預估為全球景氣成放緩但幅度仍屬可控，商品價格上漲和供應鏈瓶頸將讓通膨維持更高更久，聯準會啟動升息循環後將視經濟情勢靈活調整退場路徑，以降低對金融市場和經濟的影響。富蘭克林證券投顧也提醒，回顧過去歷史上重大地緣政治衝突或金融危機引發股市下跌，無礙中長期多頭走勢，建議投資人面對市場波動時仍應保持冷靜，做好資產配置，並採取長期投資及定期定額不停扣的策略。

富蘭克林證券投顧表示，因應俄烏衝突引發的不確定，2022年第二季建議採取「SWIFT策略」，包括「Safe防禦配置、War危機財、Inflation應對通膨、Flexible彈性配置和Trend趨勢商機」，建議在投資組合建立防護部位，包括美國價值平衡型基金、波灣債券型基金和基礎建設產業型基金，面臨高油價和通膨環境，積極者可操作天然資源或黃金產業型基金，將俄烏危機轉化為投資契機。另一方面，檢視各區域當中，美國經濟和俄烏的貿易連結度較低，亞洲小型股以內需市場為主，預期受到俄烏衝擊的實質影響相對較小，而科技及生技產業型基金長線創新趨勢完整，短線因心理面恐慌導致的修正提供中長期投資者布局買點，建議可採逢震盪加碼或大額定期定額介入。

今年以來接連受到通膨高漲、聯準會政策立場轉趨鷹派、以及俄羅斯入侵烏克蘭等事件衝擊，全球股債齊跌，其中僅有商品相關標的及防禦產業表現較佳。累計今年以來全球股市及新興股市跌幅約在11%左右，布蘭特油價大漲43%至每桶111美元，金價也上漲近9%，全球股市主要產業僅有能源類股收高34%、其餘類股全面收黑，史坦普全球基礎建設指數小漲0.23%，市場情緒牽動美國十年期公債殖利率先升後降、累計仍上揚44個基本點至1.95%，避險資金支撐美元指數上漲2.40%，主要債券類別幾乎全盤盡墨，其中富時波灣債下跌3.58%，優於新興美元債下跌11.30%和美國高收益債下跌近5%表現，拉美債匯市走揚收斂新興當地債(換成美元)跌幅至2.73%。