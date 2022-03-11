戶外機能服大廠光隆(8916)公告2月營收5.49億元，年增63.0%，繼1月之後，連續創下歷年同期新高。光隆董事會也通過去年財報，每股稅後純益3.58元，及通過擬配發現金股利，普通股3元與特別股2.5元。以光隆10日收盤價42元計，股息殖利率達7.1%，普通股現金股利已連續9年維持在3元或之上，平均殖利率逾6%。

光隆今年2月合併營收5.49億元，三大事業部門出貨表現不凡，成衣持續出貨火熱，年增高達2.4倍，而羽絨和家紡也都有雙位數成長，合力創下歷年同期新高紀錄。今年前二月合併營收12.31億元，年增26.4%。預期在成衣今年出貨暢旺推升下，光隆今年第一季，淡季不淡，也有機會同創歷年同期新高。

展望今年，光隆成衣在客戶庫存水位偏低及戶外機能服需求復甦，客戶下單轉趨積極，今年接單預期樂觀，再加上去年的出貨遞延加成，今年前三季產線已趨滿載，將以高成長之姿重返成長軌道，並重新扮演成長火車頭。而且成衣占總營收比重也將跨越過半，彰顯光隆轉型成衣對整體毛利率拉升的效益。家紡與羽絨原料部門，則在客戶需求與巿場價格平穩下，今年也可維持穩定的成長。

光隆經董事會通過去年財報，去年年全年營收為80.61億元，稅後淨利5.15億元，每股純益3.58元。光隆去年表現是「外熱內冷」，本業的表現，不如預期，主要是受到去年第3季越南停工影響，以成衣而言，約有2,500萬美元的訂單因此而遞延至今年出貨。業外部份，則是成果豐碩，光隆去年陸續處分非核心資產，如處分金居與VIZIO股份、大陸子公司股權轉讓及宜蘭建案銷售等，共計收回資金逾13億元，且挹注去年每股稅前純益計有3.8元。

光隆去年年第4季合併營收21.79億元，年增18.5%，稅後淨利2.44億元，每股稅後純益1.87元;去年全年營收80.61億元，年減 5.2%，稅後淨利5.15億元，每股稅後純益3.58元。