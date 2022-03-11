行情震盪投資對策，建議投資人利用此機會挑選短中長期績效都強勢的基金，逢低加碼！根據四四三三法則篩選38檔大中華基金，僅有3檔合格入列，包括統一強漢基金，安聯中華新思路基金及群益大中華雙力優勢基金等。

四四三三法則是由台大財務金融所教授邱顯比、李存修所提出方式，其挑選基金的方式如下：第一個四是1年期績效排名在同類型前四分之一。第二個四是2年、3年、5年以及今年以來績效在同類型的前四分之一。後面兩個三則是6個月、3個基金績效，排名在同類型前三分之一。

以統一強漢基金來看，在近一年A股震盪下，績效7.56%，是少數仍能保持正報酬的大中華基金，以中長期來看，三年繳出翻倍、五年達到二倍的報酬，相當出色。

展望後市，統一強漢基金經理人林鴻益表示，俄烏戰火使得全球市場短期陷入劇烈震盪，也迫使歐洲欲擺脫長期以來對俄羅斯能源的倚賴，並加速歐洲各國新能源產業的發展，是本次俄烏危機中看到的投資契機。

此外，中國兩會定調今年GDP成長目標為5.5%，加上人行貨幣政策面向寬鬆，以及陸股本益比具低基期優勢，為陸股增添動能。投資上看好水力、交通及新能源等產業的投資機會。

截至2月25日，中國投資部位占統一強漢基金持股的45.08%。整體基金核心持股，橫跨新能源及雲端運算等長期趨勢題材，前十大持股包括電動車電池製造龍頭及半導體巨頭等，為投資人鎖定中國科技自主投資機會。面對近期因地緣政治引起的市場動盪，投資人可以透過分批進場的方式撿便宜，奠定長期投資基礎。