周四美股震盪收黑，俄羅斯與烏克蘭的停火談判仍然沒有成果，令投資人擔心這場地緣政治衝突將如何衝擊全球經濟。美國2月消費者通膨刷新40年高點，使聯準會將在下周會議升息以防止經濟過熱的預期更加穩固。美國10年期公債殖利率飆破2%，亦對科技、晶片股帶來壓力。但儘管主要指數全面下跌，尾盤跌幅均有所收斂，也都遠離盤中低點。

★主要指數

道瓊工業指數下跌112.18點或0.34%，收在33,174.07點，盤中一度大跌466點，觸及日底32,819.76點。

標普500指數跌18.36點或0.43%，為4,259.52點，盤中一度重挫1.6%，最低跌至4,209.80點。

那斯達克指數收跌125.58點或0.95%，為13,129.96點，盤中一度大跌2.33%。

費城半導體指數跌71.1點或2.17%，為3,211.1點。

★消息

俄羅斯與烏克蘭外長會議結束，雙方仍無法達成停火協議。俄羅斯外長拉夫羅夫會後重申俄國要求烏克蘭保持中立以及去軍事化的堅決立場。烏克蘭外長庫列巴則表示基輔不會接受俄羅斯提出的要求，他並重申烏克蘭不會投降，但如果有機會進行實質協商，他願意再次與拉夫羅夫會談。

英國首相強森向烏克蘭總統澤倫斯基承諾會進一步收緊對俄羅斯的經濟制裁。美國商務部長雷蒙多表示，美國與盟國對俄羅斯祭出的出口管制沒有「到期日」。美國財務部長葉倫表示，美國和盟國考慮對俄國實施額外的制裁措施。

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃周四表示，俄國入侵烏克蘭引爆戰爭，以及各國對俄羅斯實施大規模制裁措施將導致全球貿易萎縮、食品與能源價格急升，可能促使IMF下修全球成長預測。

美國勞工部公布，2月消費者物價指數（CPI）較去年同期大漲7.9%，遠超出聯準會設定的2.0%目標，並創下40年來最大漲幅。

美國勞工部公布，上周初次請領失業給付人數周增1.1萬人，為22.7萬人，超出市場預期的21.7萬人。

周四歐洲股市表現疲弱，泛歐Stoxx 600指數收跌1.69%。歐洲央行在決策會議後宣布維持基準利率不變，但也表示歐元區通膨居高不下給經濟造成的影響可能更甚俄烏戰爭，因此央行將加速讓疫情期間推出的量化寬鬆措施退場，提前於第三季結束資產收購計畫。

俄羅斯承諾將履行合約義務，周四原油價格震盪收低，布蘭特期油下跌1.81美元或1.6%，收在每桶109.33美元，盤中一度大漲6.5%。美國期油收跌2.68美元或2.5%，為每桶106.02美元，盤中一度上漲逾5.7%。前一日，兩期油合約均創下兩年來最大單日跌幅。自2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，美國期油價格已經上漲逾14%，布蘭特期油漲約15%。

美國10年期指標公債殖利率漲破2%，為兩周來首見。歐洲央行的政策立場轉向鷹派，以及美國2月消費者通膨數據再創40年新高，進一步鞏固美國聯準會將在下周會議調升基準利率的預期。根據芝商所（CME）FedWatch工具，市場認為聯準會在3月16日會後宣布升息「至少25個基點」的可能性達94%。

倫敦金屬交易所（LME）周四宣布，周五不會重啟鎳金合約交易。