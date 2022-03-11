Trust Global Investors首席策略師Seema Shah表示，目前美國CPI通膨幾乎是聯準會目標的4倍之高，且隨著近來能源價格急升，通膨數據只會進一步上揚。聯準會主席鮑爾肯定正在倒數計時，盼著終於能在下周會議開始收緊貨幣政策。

Grant Thornton首席經濟學家Diane Swonk表示，目前市場風險在於通膨可能變得更加根深蒂固，就像1970年代那樣，這就是聯準會堅持自3月啟動升息的理由。

Kingsview Asset Management投資組合經理Paul Nolte表示，情況大致相同，每天股市的波動主要仍受到地緣政治局勢所推動，而非經濟面的消息。消費者通膨數據與預期相差不遠，在納入一些不斷上漲的大宗商品價格後，未來一兩個月通膨數據還會升得更高。聯準會在未來一兩年內仍料將升息4到7次以抑制經濟增長，但是讓情況變得更複雜的是，聯準會從未在債息曲線如此平坦且市場波動如此劇烈的情況下升息。

★類股

標普11大類股漲跌互見，能源股漲3.07%，非必需消費類股漲1.16%，表現最佳。科技股跌1.76%，跌幅最大。

金融股表現仍然疲弱，收跌0.80%。雖然債息走升，但西方國家對俄國實施嚴厲的金融與經貿制裁使金融業營運蒙上陰影。根據國際清算銀行（BIS）數據，雖然歐洲銀行對俄羅斯的曝險最高，但美國銀行的曝險部位也高達147億美元。

★重磅股

重量級科技股僅亞馬遜收高，終場大漲5.41%。微軟跌1.01%、谷歌母公司Alphabet跌0.74%、特斯拉跌2.41%、臉書母公司Meta跌1.66%、網飛跌0.56%。

蘋果下跌2.72%，在道瓊指數成分股中表現最差。能源巨頭雪佛龍上漲2.74%，在道瓊指數成分股中漲幅最大。

晶片股表現疲弱，高通跌1.53%、恩智浦跌1.55%、輝達跌1.55%、英特爾跌2.04%、應材跌2.84%、超微跌4.13%、美光跌4.68%。德儀逆勢收漲0.17%。儘管晶片需求強勁，但俄烏戰爭使晶片製造商面臨主要原料供應短缺問題。

★焦點股

亞馬遜大漲5.41%，收在2,936.35美元。該電商巨頭宣布1股拆為20股的股票分割計畫以及高達100億美元的庫藏股方案。

高盛跌1.11%，收在329.90美元。高盛宣布將依規定逐步停止在俄羅斯的業務。此舉使高盛成為俄烏戰爭爆發後，第一家撤出俄羅斯的重量級華爾街銀行。但消息人士表示，高盛並非「立即」撤出俄羅斯，如有損失也「微不足道」。

摩根大通宣布跟進退出俄國市場，股價下跌1.18%，收在131.86美元。小摩在俄羅斯員工不到200人，主要經營投銀業務，以及為在俄國的國際企業客戶提供金融服務。此外，全美第四大銀行花旗集團表示，該公司正在評估在俄國的業務前景。

★台股ADR

台積電ADR收跌0.94%，為103.96美元，換算台股價格為589.35元。

聯電ADR跌1.72%，為9.14美元，換算台股價格為51.81元。

日月光ADR跌1.12%，為7.09美元，換算台股價格為100.48元。

中華電信ADR漲0.78%，為43.77美元，換算台股價格為124.07元。