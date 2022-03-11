俄羅斯對烏克蘭的攻擊尚未停止，死傷人數仍繼續增加，其中也有運動員遭受波及，最近體壇又傳來壞消息，16歲烏克蘭桑搏全國冠軍普里曼科(Artyom Primenko)受到戰火攻擊，與5位家人一同身亡，加上日前有2位足球員、1位籃球員和1位冬季兩項選手喪命，已有5位運動員因俄羅斯而身亡。

普里曼科是桑搏(格鬥技/搏擊，俄羅斯防身術、俄羅斯柔道)好手，已多次在國內拿下冠軍，未來備受期待，不過他難逃俄羅斯炮火轟炸，在住家與父母、祖母及2個弟弟命喪黃泉，6條人命就這樣被無情剝奪，令人相當心痛，被看好能進入MMA綜合格鬥的普里曼科永遠失去機會。

普里曼科的教練也在昨天證實了這則慘痛消息，李歐連科(Jevhen Leonenko)於臉書悲慟寫道：「我的門生、多次獲得桑搏冠軍的普里曼科，在俄羅斯轟炸蘇梅平民住宅區的一次突襲中不幸身亡，這是一次非常沉痛的打擊！」短短一句話看出他與愛徒感情有多深厚！

The talented Ukrainian teen basketball player Bohdan Popova was killed this week.



The 6’3” Popova averaged 13 points and 19 rebounds per game.



He dreamed of playing basketball in the NCAA for UCLA because he idolized Bill Walton. pic.twitter.com/auzKMiuGoR — Visegrád 24 (@visegrad24) March 7, 2022

此外19歲的NCAA潛力球員波波瓦(Bohdan Popova)本周也命喪戰火中，他目標是進入名校UCLA，並把名人堂球星比爾華頓(Bill Walton)視為偶像，如今夢想都無法成真。而加上日前喪命的2位足球員(21/25歲)、1位冬季兩項選手(19歲)，已有5名年輕運動員身亡，他們平均年齡僅20歲。