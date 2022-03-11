俄羅斯對烏克蘭的攻擊尚未停止，死傷人數仍繼續增加，其中也有運動員遭受波及，最近體壇又傳來壞消息，16歲烏克蘭桑搏全國冠軍普里曼科(Artyom Primenko)受到戰火攻擊，與5位家人一同身亡，加上日前有2位足球員、1位籃球員和1位冬季兩項選手喪命，已有5位運動員因俄羅斯而身亡。
普里曼科是桑搏(格鬥技/搏擊，俄羅斯防身術、俄羅斯柔道)好手，已多次在國內拿下冠軍，未來備受期待，不過他難逃俄羅斯炮火轟炸，在住家與父母、祖母及2個弟弟命喪黃泉，6條人命就這樣被無情剝奪，令人相當心痛，被看好能進入MMA綜合格鬥的普里曼科永遠失去機會。
普里曼科的教練也在昨天證實了這則慘痛消息，李歐連科(Jevhen Leonenko)於臉書悲慟寫道：「我的門生、多次獲得桑搏冠軍的普里曼科，在俄羅斯轟炸蘇梅平民住宅區的一次突襲中不幸身亡，這是一次非常沉痛的打擊！」短短一句話看出他與愛徒感情有多深厚！
此外19歲的NCAA潛力球員波波瓦(Bohdan Popova)本周也命喪戰火中，他目標是進入名校UCLA，並把名人堂球星比爾華頓(Bill Walton)視為偶像，如今夢想都無法成真。而加上日前喪命的2位足球員(21/25歲)、1位冬季兩項選手(19歲)，已有5名年輕運動員身亡，他們平均年齡僅20歲。
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