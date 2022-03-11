戶外活動的愛好者越來越多，想要喇叭帶著走，又想享受高質的音樂，LG就推出了XBOOM 360全景聲藍牙音響，是一台真正360度零死角且音質穩定的無線藍牙喇叭，具備10小時續航力及內建多款自訂燈光及DJ刷碟模式，可達到聲光同步的效果，加上外觀材質使用高級布料，搭配時尚簡約錐形設計，此次推出深邃綠、典雅米、石墨黑與微醺紅 4色，20日前於LG官方線上商城獨家開放預購，會員預購加贈500元官方線上商城購物金，定價1萬3900元。