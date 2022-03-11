LG推出XBOOM 360全景聲藍牙音響 09:182022/03/11 中時 石欣蒨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 LG XBOOM 360全景聲藍牙音響，推出深邃綠、典雅米、石墨黑與微醺紅 4色，20日前於LG官方線上商城獨家開放預購，會員預購加贈500元官方線上商城購物金，定價1萬3900元。（LG提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 戶外活動的愛好者越來越多，想要喇叭帶著走，又想享受高質的音樂，LG就推出了XBOOM 360全景聲藍牙音響，是一台真正360度零死角且音質穩定的無線藍牙喇叭，具備10小時續航力及內建多款自訂燈光及DJ刷碟模式，可達到聲光同步的效果，加上外觀材質使用高級布料，搭配時尚簡約錐形設計，此次推出深邃綠、典雅米、石墨黑與微醺紅 4色，20日前於LG官方線上商城獨家開放預購，會員預購加贈500元官方線上商城購物金，定價1萬3900元。 #LG #XBOOM #360 #藍牙 #音響 也許您會感興趣 其他人正在看 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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