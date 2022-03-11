香港《星島日報》報導，據殯葬業界者透露，在新冠疫情持續肆虐之下，近期每天有近一百具遺體是沒有經由殯儀館的出殯儀式，直接運往火葬場火化。

香港新冠疫情累計死亡個案接近三千人，遺體堆積停屍間，殯儀業界及家屬也希望盡快辦理先人身後事。據了解，殯儀業昨日向香港當局表達現時面對兩大瓶頸，除了醫管局和公眾殮房發出死亡文件需時太久，大大拖慢喪事流程，而目前部分公立醫院的太平間，並不允許業界為先人提供簡單的裝身，以及瞻仰遺容等程序，未能配合家屬簡單處理後事的意願。

香港殯葬業界指出，疫情持續之下，近期每天已有近一百具遺體是沒有經由殯儀館出殯，直接運往火葬場，希望醫院太平間也可特別通融配合，好讓家屬可簡單追思，不用喪事「拖長來做」。

香港食環署昨午舉辦網上研討會，邀請負責不同程序的相關部門、公共機構與殯儀業界參加，就如何理順整個流程及縮減所需時間交換意見。殯儀業商會理事長郭凱邦表示，業界已向相關部門反映關注，包括如何能加快處理遺體，以及業界在喪禮上的配合，以加快流程，相信醫管局及衞生署已知悉業界的意見；至於如何配合，則要視乎部門稍後的安排。

對於香港食環署因應市民對火化服務需求殷切，轄下五個火葬場早前已將每日可供預約的火化時段，由平日的130至140節，近日再進一步增加每日260至280節，他認為署方不斷增加火化時段是好事，有助加快流程，而東華三院近日決定讓寰宇殯儀館地下的三個靈堂，在指定時間供長生店以電話方式預訂，免收靈堂租金，他亦估計有助處理一成個案。

但他表示，現時處理遺體的瓶頸，在於香港醫管局和公眾停屍間發出死亡文件需時太久，「有了硬體，但其他配套卻不足，也是沒有用。」

他還提到，疫情之下，近期已有愈來愈多的家屬，選擇不在殯儀館為先人辦理後事，只在公立醫院的太平間或公眾停屍間作簡單喪禮或追思，然後將遺體直接運往火葬場。「除了是加快流程，也是由於在疫情之下，很多家屬也擔心會在殯儀館受到感染，加上可能不會有太多親友出席，故選擇簡簡單單完成喪禮。」

目前全港殯儀館合共提供121個禮堂，郭凱邦稱若以食環署提供逾二百個火化時段計算，估計每日約有一百名死者並沒有經由殯儀館出殯，遺體直接運往火葬場。但他也說，於公眾太平間進行有關儀式並沒有問題，惟現時部分公立醫院的太平間無法配合，並不允許殯葬業界為先人提供簡單的裝身，以及瞻仰遺容等程序，希望當局能夠人道處理，以酌情方式讓家人進行簡單的儀式。

他表示，近日的死亡人數仍在上升，難以估計何時能夠見頂，期盼當局可以靈活處理，否則很多喪事也要「拖長來做」，「若不允許，或作出阻撓，令先人不能留下最美好的儀容，很多家屬也會感到不安及難過，故希望醫院方面可作調整。」