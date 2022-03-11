俄羅斯入侵烏克蘭引發歐美各國對其實施經濟制裁，許多俄羅斯富豪們被迫轉移旗下龐大的資產至合適地點，阿拉伯聯合大公國的杜拜就是他們目前主要的選擇，有位杜拜的律師就表示，公司已經接到許多俄羅斯實體對於轉移資金的詢問，希望能在最快的時間內轉移價值達數億美元的重要資金。

路透社報導，俄烏開戰至今，阿聯酋拒絕在西方國家與俄羅斯之間選邊站，其央行也未宣布對俄羅斯的制裁，甚至在聯合國安理會譴責俄羅斯入侵行動的投票中棄權，種種消息都讓俄羅斯富豪們認為，將錢轉移至該國是相對安全的。

一位常駐在杜拜的律師表示，「我們的公司已經收到許多俄羅斯實體的各方面詢問，他們問我們最快可以將價值數億美元的極重要資金轉移至阿拉伯地區的海灣國家。」業內人士也說：「阿聯酋是一個很好的媒介，那裡沒有任何一個監管機構與西方監管機構完全勾結，且只要飛行數小時就能抵達。」

報導指出，杜拜是一個全球的旅遊勝地，長期以來受到俄羅斯人歡迎，在俄烏衝突爆發前，俄羅斯人是阿聯酋主要的遊客與房地產買家。

儘管如此，西方的制裁也讓許多阿聯酋金融機構不得不謹慎處理關於俄羅斯客戶的所有案件，且防制洗錢金融行動工作組織（FATF）日前才將阿聯酋列為灰名單，會受到較為嚴格檢視，律師說：「被列入灰名單，當地金融機構會更加小心，現在，他們最不希望的就是被歐洲找到對其發動制裁的理由。」

熟知內情的業內人士強調，阿聯酋的企業將花更多時間進行客戶審查，並了解金流來源，以確保萬無一失，甚至捲入俄烏之間的紛爭。