在美國佔據主導地位幾十年後，透過一項新的評價標準顯示，大陸在衡量國家研究水準的一個重要指標上超過美國。這項日前發表於《科學計量學》的研究結果顯示，2019年在被引用排名前1％的科學研究中，大陸研究的排名甚至略微高於美國研究的排名。

使用新測量方法後，研究合著者、美國俄亥俄州立大學科學政策和研發投資專家Caroline Wagner等人發現，大陸繼2015年超過歐盟後，在2019年超越了美國。在2019年大陸作者發表的科學論文中有1.67％文章處於論文高度被引用排名前1％，美國比例則為1.62％。

據《中國科學報》報導，這項新研究由美國、歐洲與大陸的3名研究人員完成。使用的測量方法不同於傳統測量方法。Wagner說，「根據我們的衡量，大陸現在在科學影響力方面略高於美國。」在比較國家間的產出時，認為這個新方法能更好地衡量科學研究在其中的影響。

由於沒有客觀的方法可以衡量科研品質，傳統上科學家使用「被引量」作為衡量科研品質的指標。也就是說一篇論文被其他研究人員在隨後的論文中提及或引用的次數越多，該研究對相關領域的影響就越大，品質就越高。

而某些科學領域論文的引用頻率會比其他領域的論文高得多。例如病毒學領域的頂級論文被引用的頻率就高於社會學領域的頂級論文。

但Wagner等人沒有對不同領域的論文進行不同的加權，而是簡單地將所有領域的論文合併，然後用原始引用資料計算比較各國的情況。