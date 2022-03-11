台北市長柯文哲日前被直擊和一群中國企業老闆在五星級飯店吃飯，以「台北市政府晚宴」的名義宴請，柯當時稱他也會和歐洲、美國商會餐敘，是北市府正式活動，沒什麼問題。但議員林穎孟11日痛批，柯根本在拿歐美商會活動偷換概念，掩蓋他用公費宴請中國企業的事實，偷雞摸狗、規避監督、公然說謊，應比照過去歐美商會活動，公開所有出席名單。

林穎孟指出，柯市府花費市府公帑4萬7590元宴請13名中國商人，至今仍不願意對議員提供中國企業出席名單和討論內容，推稱「不方便、個資疑慮」，根本在規避監督。

她批評，柯市長說這是北市府正式活動，卻從未比照過往歐美商會餐敘活動，大陣仗發新聞公告、發布照片、公開討論內容或簽署協約，面對中國，他就偷偷摸摸，用話術騙人。

林穎孟披露，過去柯市府與歐美商會吃飯，皆是商會在台舉辦的公開活動，市府是商會邀請參加，公開透明。不像柯文哲今年是自己主動拿市民公帑，私下和中國商人吃飯，性質完全不同，到底談了什麼，沒人知道。

林穎孟痛批，柯文哲不只不公開向市民說明，乾脆選擇直接說謊。他公然稱宴請中國企業就像之前和美國歐洲商會吃飯一樣，偷換概念，且至今仍不公開中國企業名單和討論內容，完全規避監督，拿市民納稅錢偷雞摸狗、以為用騙的就可以蒙混過關。

林穎孟呼籲，請柯市長比照過去歐美商會活動，公開所有出席名單、討論內容，對市民交代。

對此，北市府發言人陳智菡回應，與各國人士交流、市府以禮相待，事無不可告人之處。

陳智菡說，照林議員邏輯，任何與中國人士交流必然等於邪惡，應將這些有中國背景人士驅逐出境。其質詢只有意識形態，毫無證據下指控一位民選市長「偷偷摸摸、騙人、偷雞摸狗」不知民主素養何在？

陳智菡表示，仗勢欺人，動輒要柯文哲給交代，就像要求員工請生理假要出示證據一樣讓人無言，不知議員助理是否又大換血，才自行產出此種荒腔走板的質詢？