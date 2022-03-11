大陸環球時報11日報導，韓國最大在野黨國民力量黨尹錫悅10日當選總統後首個日程，是與美國總統拜登通電話，甚至排在與文在寅通話之前。許多分析擔憂，選前曾多次表態「強化韓美同盟」的尹錫悅，可能在美中之間「選邊站」。韓媒報導，「未來加入（美日澳印）四國集團（Quad）和追加部署薩德，將成為韓中關係的風暴眼」，今年恐成中韓關係全面倒退之年。中國學者分析，若韓國追加部署薩德，用對抗性思維處理中韓關係，不利於韓國自身發展。

尹錫悅10日勝選後首次記者會稱，在對外政策方面，將重建韓美同盟，強化全方位的戰略同盟關係，同時發展「相互尊重」的韓中關係和打造面向未來的韓日關係。

韓聯社稱，相較於以往歷屆總統當選人與美總統通話的時點，此次韓美雙方屬於「火速」通話，意在凸顯韓美同盟「牢不可破」。韓國《亞洲經濟》稱，此前韓美一直在推動拜登5月赴日本出席四國集團峰會時訪問韓國，若拜登如期訪韓，將成為韓國歷屆政府上台後最快舉行的韓美首腦會談。

《環時》報導，中國國際問題研究院研究員楊希雨表示，與美國的安全聯盟遠遠不足以保證韓國的安全體系，一個國家必須尋求平衡，處理好與所有相關國家的關係，才能實現可持續和穩定的國家安全。他認為，未來5年韓國將面臨一個非常重要的戰略決策——在美國加大壓力要求韓國在中美之間「選邊站」，將韓國綁上其「印太戰略」的戰車時，韓國決策者該如何選擇？是甘當美國的「橋頭堡」，還是選擇獨立自主的防務政策，將決定韓國的未來。

尹錫悅在大選期間曾宣稱追加部署薩德系統，並廢除文在寅政府的「薩德三不政策」，即韓方不再部署新的薩德系統，不加入美國導彈防禦系統（MD），不謀求「韓美日軍事同盟」。韓國當年在朴槿惠時期部署薩德後，中國實施了一系列反制措施。

韓聯社稱，中國一直認為四國集團是為遏制中國而創建的「小團體」，且中韓之間曾圍繞薩德問題出現巨大風波，如果尹錫悅上台後立即推動部署薩德，加上最近中韓之間民間感情對立，中韓建交30周年之際的今年，可能成為中韓關係全面倒退之年。

《環球時報》報導，遼寧大學美國與東亞研究院院長呂超稱，「部署薩德是中韓關係當中最重要的一個障礙，曾經對兩國關係產生巨大影響。」韓國的政治家和老百姓都知道，薩德帶給韓國的並非「更多的安全」，而是對經濟利益的「極大損害」。

《環時》報導，中國社科院國際問題專家楊丹志表示，尹錫悅上台後，韓國在國家安全政策上將更加保守化，不排除強化軍備的可能性。但如果韓國追加部署薩德，用一種對抗性的思維處理中韓關係，不利於韓國自身發展。因此，深謀遠慮的政治家一定會慎之又慎。