根據外電報導，俄羅斯國防部將於當地時間週五宣布停火，並開放人道走廊，讓烏克蘭人可以從五個城市撤離。俄國國防控制中心主任米茲殷塞夫(Mikhail Mizintsev)說:「在莫斯科時間的3月11日上午10:00，俄羅斯將宣布停火，並開放人道走廊。」

俄羅斯宣布開放的五個城市包含烏克蘭首都基輔，蘇米(Sumy)、第2大城哈爾科夫（Kharkiv）、沿海的馬立波（Mariupol）、和基輔東北方要地切爾尼戈夫（Chernihiv），烏克蘭官方則抱怨莫斯科破壞之前的停火協議，莫斯科則指控是烏克蘭軍隊阻礙救援行動。

即便自俄羅斯入侵以來已經有上百萬的烏克蘭人民逃離，但烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）指出，由於俄羅斯軍隊沒有遵守停火協議，所以至當地時間週四為止，仍沒有任何一個人可以走出馬立波。

俄羅斯新聞社(RIA)引述俄羅斯官方訊息說，烏克蘭必須在人道走廊開放之前，提供撤離人員名單和車牌號碼。

烏克蘭與俄羅斯外交部長在當地時間週四雖然舉行了會談，但未能為持續兩週的戰事帶來任何喘息的機會，仍有數十萬大批民眾被困在城市裡躲避空襲和砲擊。