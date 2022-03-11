俄烏開戰後，俄羅斯政府以外交手段反擊國際制裁，發表了「不友好國家地區名單」，除了美國與北約國家以外，台灣竟然也名列其中。對此，淡江大學俄文系主任郭昕宜表示，現在大家覺得烏克蘭被入侵很可憐，應該反俄羅斯，可她認為但這樣言論都很偏頗，台俄關係可以一夕就毀掉，希望雙方關係別繼續惡化。

郭昕宜10日接受港媒《中評網》採訪時表示，針對俄羅斯與烏克蘭議題，自己在上課時也會和同學強調，不要只從媒體上去了解這兩國的關係，認為烏克蘭被入侵很可憐，所以應該反俄羅斯，這些想法是很偏頗的。

郭昕宜指出，俄羅斯總統普丁自從上台以後，俄國經濟得到很大改善，軍公教薪水也有所提升，對外國人也比過去友善了，現在學生去俄國留學，比她過去2000年時去好太多了。

針對未來台俄關係，郭昕宜直言，自己最大的希望當然是台俄關係不要再惡化，因為台俄關係好不容易可以直航，且台灣也給俄國人免簽，可以直接來觀光，這中間經過很長時間的努力，但要毀掉也可以一夕就毀掉。