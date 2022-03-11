近日美國證券交易委員會（SEC）官網公佈了一份包含5家中概股公司的名單。SEC方面表示，基於《外國公司問責法案》（HFCAA），如果外國上市公司連續三年未能提交美國上市公司會計監督委員會所要求的報告，SEC有權將其從交易所摘牌。SEC於3月8日敲定了這份臨時名單，包括百濟神州、百勝中國、再鼎醫藥、盛美半導體、和黃醫藥。

據大陸證監會官方微信號「證監會發佈」11日凌晨消息表示，堅決反對一些勢力將證券監管政治化的錯誤做法，強調之前已多次就《外國公司問責法》的實施表明態度，尊重境外監管機構為提高上市公司財務資訊品質加強對相關會計師事務所的監管，但堅決反對一些勢力將證券監管政治化的錯誤做法。

大陸證監會相關部門負責人表示，始終堅持開放合作精神，願意通過監管合作解決美方監管部門對相關事務所開展檢查和調查問題，這也符合國際通行的做法。

根據大陸財聯社報導，這五家公司可於3月29日前向SEC提供證據，證明自己不具備被摘牌的條件。而該消息也導致百濟神州一度跌10.22％、百勝中國跌8.46％、再鼎醫藥跌17.07％、盛美半導體跌20.61％、和黃醫藥跌8.45％。