前幾天，日本知名服飾品牌Uniqlo表示，基於衣物是人類基本權利，故照樣開店營業，不會關閉俄羅斯門市。此話言猶在耳，沒想到過沒幾天的現在，Uniqlo就立馬髮夾彎，要暫停俄羅斯生意。
在全球企業接2連3表態制裁俄羅斯之下，除了Uniqlo急轉彎外，日本最大煙草公司JT(日本菸草）也馬上跟進，將停止俄羅斯業務。
經濟制裁俄國最新的是，摩根大通銀行也加入高盛撤出俄羅斯，成為第2家切割俄國金融業務的美國大型投行。
10日，日本索尼電玩部門以及任天堂異口同聲表示，在俄羅斯大軍長驅直入烏克蘭時，已暫停出貨電玩軟硬體至俄國。同時，索尼音樂與華納音樂也停止俄羅斯的服務項目。
同時，力拓（Rio Tinto）指出，因俄羅斯出兵烏克蘭，故誓言斬斷俄國所有業務，包括各類金屬以及礦產等。
俄羅斯總統普丁曾表示，自己國家將變得更強大，各國制裁不意外在所難免。歐美制裁俄羅斯對象也鎖定普丁周圍握有政經大權的寡頭。同時，英國也正陸續祭出不同手段，制裁親近普丁的7位企業大亨。
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