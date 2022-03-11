乍暖還寒的季節，害不少人過敏發作，素有「美國仙丹」稱號的類固醇(Prednisolone)，是過敏患者常會用到的藥品成分。從氣喘、眼睛紅癢、皮膚發炎出疹到難纏的自體免疫疾病，都常聽到類固醇，可見類固醇在療效上應用廣泛。但相對來說，類固醇的副作用包括月亮臉、發胖、水牛肩等外觀變化，也讓人聞之色變。要提醒的是，擅自停藥或減少用量都會影響療效，如何避免固醇副作用，先注意8個禁忌。

●甚麼是類固醇？那些疾病會用到類固醇？

其實類固醇是維持人體正常生理作用的荷爾蒙之一，人體的腎上腺每天都會分泌類固醇，影響人體如雌性激素、雄性激素、膽固醇、腎上腺皮質激素等運作，調節血壓。用藥成分的類固醇則是由人工合成，具有強力的抗發炎及免疫調節的作用。

台中榮總風濕免疫科指出，一般來說，類固醇對於發炎性的疾病如血管炎、氣喘、過敏性疾病、頑固性溼疹、過敏性休克、慢性阻塞性肺病、許多的自體免疫疾病（如紅斑性狼瘡、皮肌炎、多發性肌炎、腎絲球腎炎、發炎性關節炎、硬皮症）、腦部水腫、一些發炎性的神經病變及癌症（如淋巴癌）的治療效果，常常有立竿見影之效，因此被稱為「美國仙丹」。

類固醇是甚麼？那些疾病會需要類固醇？（圖／中時新聞網陳友齡製圖）

●類固醇是仙丹還是毒藥？ 正確使用是重要關鍵

由於類固醇療效作用相當廣泛，因此若在有經驗的醫師謹慎使用下，類固醇就是治病救人的仙丹，但使用不當，不可避免會有許多副作用；當類固醇引發的副作用比病情本身更令人不舒服時，反而變成毒藥，就像一把兩面刃。如果可以遵守醫師的指示服用藥物，當病情獲得控制時，醫師就會把類固醇用量慢慢減輕，因此務必配合醫囑，不要擅自停藥或減藥。

不過在治療過程中，由於患者體質、劑量高低、服用期間長短等諸多因素影響，副作用的表現與程度常因人而異。八個日常服藥重點需要注意：

類固醇副作用有哪些？避開副作用８重點。（圖／中時新聞網陳友齡製圖）

●類固醇也會影響情緒 過於亢奮要注意

值得注意的是，有些人服用類固醇藥物後會有情緒愉悅的感覺，但也有些患者完全相反，變得憂鬱、沮喪、失眠、躁動不安，甚至嚴重到妄想等精神異常狀態。若服用類固醇藥物後，明顯感覺情緒波動異於平常時，可與醫師討論用藥量。