由旺旺中時媒體集團Click Awards主辦，大大學院協辦的「2022時報會館趨勢商機論壇」，專訪全球第一個發行 Marvel, DC, Disney, Star Wars, Givenchy, Coca-Cola and Pixar多項國際品牌的NFT平台,曾創下台灣霹靂布袋戲NFT1秒3000多萬元銷售額的VEVE創辦人暨執行長游書瀚David Yu;搶先帶你進入元宇宙的大門，與你一起探討未來生活，搞懂元宇宙和NFT的商機，為你或企業的未來超前部署。

「WEB2.0到3.0用了十八年，我認為真正元宇宙的產生，至少要花費十二年，才有可以能建立起稍具規模的元宇宙，目前有很多基礎都尚未建置好，同時背後的巨大商機則是不容小覷的。」David Yu接受專訪時表示。

然而，說起NFT與元宇宙的關係，David Yu則説主要是NFT平台的功能性，是透過區塊鏈來進行的，它能認證這個產品，並對其作品發行的編號，數量，時間，故事，來源，包括作品的交易紀錄，都有完整溯源。然而，當VEVE的透過NFT跨進元宇宙世界，就不只是存在娛樂跟收藏裡，而是跨足到各行各業裏，USER在元宇宙的世界裏，都可簡易地去針對擁有的每一項物品進行完整的溯源。

專訪VeVe平台創辦人暨執行長游書翰 帶你超前掌握元宇宙商機

至於VEVE的元宇宙建立,David Yu則認為，各行各業所帶來的元宇宙是將人們的現實生活帶入虛擬世界裡，而VEVE建置的元宇宙世界，則是雙向的，USER能夠透過AR等技術，將其數位藏品帶入到現實世界裡進行互動，同時USER也能夠到元宇宙的世界裡，與數位藏品進行不一樣的互動體驗。

至於元宇宙的商機有多大，台灣又有什麼樣的機會呢！？David Yu則認為，台灣是個擁有多元文化的地方，台灣年輕人能夠自由發揮不受限，是非常好的一個優勢，尤其是產生出具有影響力的content並掌握住，就能取得先機，全球的技術都不斷地在創新，年輕人一定要對NFT及元宇宙有深刻了解，才能在其中找尋到商機，而每一項產業的發展，當然也離不開政府的支持與重視，希望透過這次論壇，能夠吸引更多的台灣年輕人及相關單位，共同發展出美好的未來。

論壇資訊

日期：3月29日-30日

時間：下午2:00-4:35

形式：線上演講