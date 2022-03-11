俄烏戰爭戰線拉長，美股重挫陷入修正區，連外資券商都警告未來6-8週股市下跌風險高，而台灣股市也跟著國際股走勢，台股一度跌破年線、台幣貶值，股匯雙殺，市場法人表示，現階段盤勢高檔震盪居多，投資人可善加利用台股槓反ETF靈活操作，有作多部位的可以投資來避險，沒部位的也可以透過投資台股反向1倍ETF來實現看對方向的報酬，多空都可獲利。不過投資人在投資時往往容易忽略掉相關的基金費用成本，以管理費來看，不同業者所收取的費用率最多可差至3倍以上，長期累積下來也是相當可觀的數字。

統計目前市面共發行4檔台股反向ETF，分別是群益台灣加權反1(00686R)、富邦台灣加權反1(00676R)、國泰台灣加權反1(00664R)、元大台灣50反1(00632R)00686R，進一步觀察4家業者在台股槓反ETF管理費用上的收取標準，其中以群益投信每年收取0.3%為市場最低，富邦和國泰則每年收取0.65%和0.75%的管理費，元大則收取1%，因此單純就費率來看，最高與最低相差超過3倍。

群益台灣加權反1ETF(00686R)經理人洪祥益表示，台股投資環境瞬息萬變，對於既想投資台股市場，但又怕挑錯個股的投資人而言，台股槓反ETF無疑是不錯的投資工具，台股槓反ETF的優勢在於，多頭市場時利用槓桿型ETF放大投資效率，而在市場高檔或劇烈震盪時，也可利用反向型ETF進行避險，甚至在市場整理階段創造獲利機會，充分掌握台股多空投資契機。建議投資人可善用槓反ETF操作，在市場動盪之際仍能創造獲利契機。