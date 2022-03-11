大陸澎湃新聞11日報導，大陸全國人大代表、中車株機黨委書記、董事長周清和10日透露，由中車株機公司研製、中國擁有完全自主智慧財產權的首列商用磁浮3.0列車，在同濟大學高速磁浮試驗線上完成相關動態試驗和系統聯調聯試。中國中車科學家楊穎指出，商用磁浮3.0列車交通技術已達到工程化和商業化階段，適用於距離50公里至200公里的城際與市域線路，具有占地少、選線靈活等優勢。

周清和表示，商用磁浮3.0列車的成功研製是落實「三高四新」戰略定位和使命任務，打造軌道交通裝備原創技術策源地的重要舉措，承接了湖南省委省政府「做大做強湖南磁浮產業」重大使命。目前，中國已掌握了商用磁浮列車系統集成技術與關鍵核心技術，擁有了不同類型的磁浮列車研製平台，培育了磁浮交通系統全產業鏈，磁浮技術水準及產業發展保持世界前列。

列車設計時速200公里，充分吸收了商用磁浮1.0、2.0 列車技術優勢，多項技術實現全新突破，填補國際空白，是中國科研人員完全自主打造的一款商用磁浮新產品。

商用磁浮3.0列車創新性地採用了抗干擾性好、傳輸效率快的5G高頻段毫米波車地無線通訊技術，通過地面運行實現全自動無人駕駛。

在抱軌運行技術的基礎上，商用磁浮3.0列車裝載了具有自我調整功能的主動導向控制系統，可實現高密度、小編組、公交化、快啟快停運營，且有效降低了系統建設成本和全壽命週期維護成本，工程造價同比國內既有高速磁浮線路將大幅降低。

楊穎指出，當前，中國正在加速城市都市圈和市域鐵路建設，商用磁浮3.0列車市場前景將非常廣闊，是城際與市域「綠色智慧」交通的最佳選擇方案之一。未來，通過氣密性提升、氣動外形進一步優化、加大地面牽引功率等技術升級，商用磁浮3.0列車還能滿足高速運行的需求。