陸軍司令部要求各級部隊定期要進行戰備偵巡，但近來衍生的車禍意外也不少。昨(10日)上午，一輛大型軍用卡車行經中壢區龍岡路三段，33化兵營區前的馬路時，原本行駛內側車道，右側還有一輛自小客並行，未料軍卡卻突然展開神之右切，當場撞上自小客車尾，導致自小客整輛失控打橫在軍卡前方，又遭到軍卡撞上，雖然沒人受傷，但自小客駕駛卻飽受驚嚇，據了解，經酒測後雙方駕駛均無酒駕，警方已針對這此事故進行釐清。

一輛大型軍卡車突然在中壢龍岡路三段右切，撞上 自小客車當街180度旋轉。(翻攝自臉書行車紀錄器八卦村）

一輛大型軍卡車突然在中壢龍岡路三段右切，撞上 自小客車當街180度旋轉。(翻攝自臉書行車紀錄器八卦村）

根據臉書《行車紀錄器八卦村》po出的一段影片顯示，昨天一輛大型軍用卡車，與一輛銀色自小客車並行，行經中壢龍岡路三段33化學兵群營區前時，該輛軍卡突然往右切，車頭撞上自小客車左後方，導致自小客失控180度轉向，接著軍卡又輕微擦撞自小客右側。

警方獲報後到場，針對兩位駕駛進行酒測，雙方都沒有酒駕，但是自小客車駕駛受到不小驚嚇，軍方也立即派員前往處理，目前警方正釐清肇事原因。