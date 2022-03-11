在大力彈升僅一天之後，歐股周四又收跌。此前歐洲央行(ECB)出乎意料之外地宣布，將加快退出疫情相關刺激計畫。

周四泛歐Stoxx 600指數收跌7.33點或1.69%，為427.12點。另一個歐元區股市指數跌2.5%，歐洲股市的藍籌指數則重跌3.01%。

不過歐元區公債殖利率攀升，銀行股跌勢放緩，收復部分失土。ECB計畫在第三季完全結束疫情相關的資產購買計畫，時間提早，出乎意外；ECB顯然對通膨的擔憂，高過於對俄烏戰爭衝擊經濟的考量。

Janus Henderson投資的多重資產投資組合經理Oliver Blackbourn說，地緣政治衝擊的強度和時間長度仍不明朗，而市場已經對於ECB開始縮減刺激的決定感到驚訝。

ECB也將今年的經濟成長預期往下修正，並提高對通膨的預測。

德國DAX指數大跌2.9%，法國CAC指數跌2.8%，義大利FTSE MIB指數跌4.2%，英國富時指數則僅跌1.3%。

汽車股領跌4.6%。BMW在公布百萬輛汽車召回之後，大跌5.5%。

歐股在今年初創下歷史新高，銀行股大漲，當時投資人押注於全球經濟強勢和貨幣政策的收緊。不過烏克蘭危機打亂了一切，歐股今年以來已從最高點下跌12%。

歐股在周三因為俄烏兩國外長願意坐下來談判而大漲。但是周四談判結束，雙方沒有取得任何進展。

一系列制裁措施，包括美國在本周禁止俄羅斯石油出口，將油價推高到2008年高價，讓投資人擔心通膨飆升，股市出現波動。

在大宗商品價格攀高情形下，基本資源股升2.65%，為少數上漲的板塊。但是力拓集團(Rio Tinto)在宣布切斷俄羅斯業務之後，逆勢下跌了4.7%。

丹麥啤酒商Carlsberg跌5.5%；由於巨大的俄羅斯啤酒市場前景不明朗，該公司懸置了財測報告。

德國男性時尚品牌Hugo Boss跌7.1%；該公司宣布暫停俄羅斯業務。