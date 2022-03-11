桃園市昨天深夜不平靜，觀音區永光化工廠先傳出火警，全面燃燒可見熊熊火光，緊接著蘆竹區美福倉儲也傳悶燒，民眾紛紛抱怨味道刺鼻難聞。對此環保局派員到現場監測空氣品質，將對永光化學3廠依法開罰。

永光化學3廠10日晚間9點多傳出火警，地上6層RC建築全棟燃燒，現場有推放甲醇、甲苯、異丙醇等危險物品。民眾對難聞氣味深深有感，直呼「難聞到快窒息」、「半夜被味道嚇醒」、「空氣清淨機數據不斷飆升」。

環保局稽查人員於10點多到場，以直讀式儀器量測下風處總揮發性有機物質為0.45ppm，因現場產生明顯異味汙染物，將依空氣汙染防制法第32條第1項規定告發，開罰新台幣10萬元以上，500萬元以下罰鍰。

環保局指出，稽查員也有要求業者進行消防廢水圍堵並抽回至廠內蓄水池。此外，稽查員至下游大堀溪取水檢測水質酸鹼度為中性、水溫20.0⁰C、重金屬銅、鎳皆未檢出，未有汙染情事。

環保局說，目前永光化工廠還在燃燒，還沒進行到殘火處理，依過往經驗判斷，殘火處理會使空汙加劇，但為了將火勢撲滅也是必須手段。至於火災產生的廢棄物，將責成業者盡速委託合格清除處理業者處理，並於廢棄物清理前提出處置計畫書，經審查核准後才能開始清除。

另外，位於蘆竹區長安路二段的美福倉儲昨也傳出悶燒，環保局回應，美福倉儲場為悶燒、未見明火，是否有造成空汙問題須等待火調報告出爐後才能判定。