俄羅斯入侵烏克蘭後，高盛集團與摩根大通銀行成為第一批宣布逐步縮減在俄國業務的美國銀行；同時，瑞士信貸銀行披露對俄去年底曝險總金額為17.3億美元。

對俄羅斯曝險金額達6.5億美元的高盛集團（Goldman Sach）今天表示，將逐步縮減俄國的業務。高盛此舉可能對競爭同業形成壓力而隨之跟進。

僅數小時之後，摩根大通（JPMorgan Chase）也表示，「積極地逐步縮減在俄羅斯業務」，並不會在當地開發新的業務。

摩根大通在莫斯科約有160名職員；在其最新報表中，俄羅斯並不在摩根大通曝險金額前20大國家之列。

瑞士信貸（Credit Suisse）是最新公布在俄曝險金額的歐洲銀行。瑞信表示，可能損失包括對富有客戶的放款、貿易融資和投資銀行曝險等。

德意志銀行（Deutsche Bank）表示，在俄羅斯與烏克蘭的曝險金額為29億歐元；德銀過去兩星期已經降低在俄曝險部位。

因應俄羅斯入侵烏克蘭，美國、歐盟和英國對俄實施制裁，目的在切斷莫斯科使用全球金融體系，西方企業也跟著撤出俄羅斯。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1110311