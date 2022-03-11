SWATCH近來主打Big Bold Bioceramic系列表款，以高科技的生物陶瓷打造，並以大表徑詮釋生物陶瓷材質的優勢，為了完美展現高科技的質感，以淨白為畫布勾勒「Think Time」、「Live Time」、「Spot Time」為主題的腕錶，白色系的簡單俐落，透過鏤空技法讓表盤展現不同層次。

SWATCH的GENT BIOCERAMIC白色腕表，2700元至3000元。（SWATCH提供）