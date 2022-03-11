民進黨副秘書長林鶴明與民進黨台北市議員簡舒培，近日狠酸國民黨台北市議員是「柯友友」，更嗆這就是蔣萬安台北市長民調大有問題的所在。對此，國民黨副發言人楊植斗指出，吳怡農因黑道入黨事件處理不當，又因發言惹議慘遭總統蔡英文冷凍，民進黨台北市長人選喬不定，「小雞們抓不到救命浮木」，所以只好亂攻擊想動搖藍營軍心士氣。

楊植斗10日在臉書發文表示，林鶴明丶簡舒培，最近拿了份莫名其妙的民調作文章，一搭一唱的唱衰蔣萬安的選情，說蔣民調下滑，是因為台北市議員有不少「柯友友」跟民眾黨眉來眼去

楊植斗直言，林鶴明和簡舒培急著打蔣萬安，是因為他們知道，自家在台北市的選情簡直一蹋糊塗。這一連串的操作，就是想讓藍軍士氣動搖，只要風向帶成功，藍軍可能放棄投票或改挺黃珊珊，最大得利者還是民進黨。

針對民進黨的台北市選情，楊植斗痛批，民進黨至今還沒決定要派誰參選，謠言滿天飛，小雞們抓不到救命浮木，所以只能亂抱大腿，連根本沒意願參選的前副總統陳建仁也拿出來討論。而整場選戰中，最廢的就是吳怡農，他曾經是「小英男孩」，2020年還曾以「雙帥對決」之姿與蔣萬安拚立委，坐擁大批粉絲，但在民進黨爆出黑道入黨事件後，其行政能力被看破手腳，加上多次發言惹議，吳從此被小英冷凍，雖身為民進黨台北市黨部主委，卻連句話都說不上。