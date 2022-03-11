海瑞溫斯頓（Harry Winston）的經典印記Emerald系列腕表，以品牌創始人海瑞溫斯頓先生最鍾愛的鑽石形狀——「祖母綠切工」（ Emerald Cut）為靈感，打造祖母綠切工八邊形形狀的腕表，猶如將一顆偌大的寶石佩戴在手腕上。

白色情人節以白色腕表「表白」，更添情意。（Harry Winston提供）

今年全新登場的印記Emerald系列腕表融入繽紛色彩，並在白色情人節前夕推薦白色款，珍珠母貝面盤、表圈鑲滿鑽石，再搭配白色皮革表帶，典雅脫俗且十分應景。