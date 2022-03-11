「金曲歌王」曹格被爆7日在台北內湖某餐廳怒罵髒話的影片曝光，重創形象，他10日在臉書喊話，自己保持安靜是為了讓警方調查，他會尊重司法結果並承擔責任，同時也希望爆料者可以到警局製作筆錄。他今（11日）再度透過IG限時動態喊話：「爆料者必須露面，證明自己的身分，請出來筆錄。堂堂正正。否則我會盡我能力把你找出來，提告。」

曹格表示，看到來路不明的爆料，在未經了解前因後果的真相之前，被各大媒體做新聞報導，感到很失望、難過，因為網友單方面的爆料誤導了真相，他希望爆料者務必露面，證明自己的身分，堂堂正正的做筆錄，若對方持續神隱，他會提告對方。

而他的恩師涂惠源10日也受訪還原當時情景表示，隔壁包廂音量過大，委婉請餐廳人員轉達卻遭拒，他們決定買單離開時，該包廂有人飆罵英文髒話，曹格才會罵回去。警方接到報案後趕到現場蒐證，但有人以影片勒索曹格要求他道歉。涂惠源也說明，他跟曹格去用餐時並沒有點酒，曹格也沒有喝醉。