UNIQLO宣布關閉旗下50間俄羅斯門市，引發民眾搶購潮。（圖／路透社）

日系知名服裝品牌UNIQLO周四晚間大轉彎，宣布加入對俄羅斯的經濟制裁，關閉旗下50家門市，這也掀起當地搶購潮，各個分店被大批人潮擠爆，人手一個購物籃裝滿所有選購的商品，畫面曝光後引起網友們熱烈討論。

綜合外媒報導，UNIQLO先前曾以「服裝是生活的必需品，俄羅斯人一樣有生活的權利」為由拒絕加入制裁，但周四母公司迅銷集團宣布關閉UNIQLO的俄羅斯門市。

如同麥當勞宣布停止營運後引發的搶購潮，許多俄羅斯民眾也湧進各地的UNIQLO門市，不僅店內選購的人龍已經佔滿整間店的空間，店外還有大批人龍等待進店消費。

迅銷集團在停止營運的聲明中表示，由於最近面臨許多困難，包括營運的挑戰與衝突局勢的惡化，這讓他們不得不停止在當地的營運。該公司也強調，該公司也強調，已經捐贈1000萬美元給協助烏克蘭難民的聯合國難民署，並捐贈10萬件保暖衣、內衣及口罩給烏克蘭難民。

企業諮詢公司Veracity Worldwide創辦人Steven Fox表示，「最終，企業要權衡留在俄羅斯可能造成的聲譽損害及直接退出導致的財務損失，涉及的風險範圍很廣，取決於聲譽風險、股東怎麼想、員工怎麼想，甚至是客人們會怎麼想。」