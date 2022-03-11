珍朵絲特龍血求麗珍朵絲特龍血求麗系列。（珍朵絲特提供）

珍朵絲特代言人專屬情人胡宇威現場放閃，愛用龍血保養呵護肌膚和愛情。。（珍朵絲特提供）

有數十年保養品研發及會員大數據經驗的佐登妮絲集團，旗下自然植萃品牌「珍朵絲特」，針對現代年輕族群打造「龍血求麗系列」產品，主打自然、植萃、無負擔，更找來男神胡宇威代言「龍血求麗精華 ＃龍血小橘瓶」，佐登妮絲集團總經理「陳佳琦」也宣布，亞太最大的美容生技園區「佐登妮絲城堡」即將在下半年開幕！佔地15000坪的歐風城堡，以巴洛克式古典建築風格為特色，將成為2022必去打卡熱點，創造一秒到歐洲的偽出國體驗。

龍血樹是來自於中南美洲的珍貴植物，壽命可超過8000年，因為其極強的生命力及修護力，中南美洲的原住民使用龍血樹幹中的樹脂作為修護草藥，已有1500年的歷史，更是好萊塢名人如「Kylie Jenner、艾瑪史東」的愛用保養成分之一。

龍血樹脂萃取的過程十分不易，珍朵絲特選用萃取自祕魯，自然植栽且公平交易的龍血樹脂，應用於龍血求麗系列產品中。

龍血求麗精華代言人胡宇威，在白色情人節前夕分享「維持穩定肌膚及感情」的幸福秘訣，愛情長跑在前陣子傳出喜訊的宇威，也靠著「龍血小橘瓶」讓肌膚保持穩定和透亮，不僅對單身朋友們喊話：「使用龍血小橘瓶，更能讓正在等待的那個人，看見閃閃發光的你！」

針對肌膚保養，佐登微爾醫美診所桃園院長李昇倫醫師也表示，「肌膚修復是現代人最重視的保養問題，尤其台灣天氣多變，且長期配戴口罩使肌膚溫度升高，對於肌膚都是傷害。」

珍朵絲特也針對即將到來的母親節檔期，於4月13號推出龍血母親節禮盒，於美妝連鎖通路「康是美」、「佐登妮絲商城」及各大電商平台「MOMO、蝦皮」開賣，內含加大版50ml龍血小橘瓶外，更加贈煥顏修護五步驟組合，母親節優惠只要990元，就能獲得高CP值奢華保養，讓肌膚全面升級。