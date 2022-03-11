有女網友抱怨，網購商品卻等不到包裹，查詢物流紀錄後發現貨件顯示「已簽收已送達」，於是打電話詢問司機，對方說：「貨在你家二樓陽台」，這讓她超級傻眼，直呼「請問我碰到灌籃高手送貨嗎？」貼文也引起熱烈討論。

一名女網友9日在Dcard發文表示，先前網購包裹收到宅配已寄出的通知，但遲遲沒有收到貨件，事後查詢物流紀錄後發現，該包裹顯示「已簽收已送達」，便致電向物流公司確認，對方卻回覆：「小姐你有簽收欸，還簽自己的姓」，這讓原Po相當納悶：「聽了更問號？完全沒收到貨哪來的簽收？」

於是原Po又打電話給司機，沒想到對方竟回覆：「你的貨在你家二樓陽台」，但原Po家並非公寓住宅，所以疑惑司機是如何送上二樓陽台，因此反問：「司機從一樓丟到二樓是嗎？」對方則回應不知道。

結束通話後她趕緊去陽台查看，果真看見等待已久的包裹，這讓原PO相當傻眼直呼，「請問我碰到灌籃高手送貨嗎？我要在陽台掛布條寫請勿丟貨嗎？」原PO雖然感謝物流司機幫忙送達包裹，但因為不常去陽台，包裹躺在那邊好幾天完全不知道，最後開玩笑說，如果有人沒收到包裹可以去陽台收貨。

貼文引起熱議，大家紛紛表示傻眼，「傻眼，比郵差還不負責任」、「二樓到底是怎麼丟的」、「他偽造文書欸」、「如果是易碎品怎麼辦？好扯」、「原po脾氣好好，如果是我我會很生氣欸」。