我國世界球后戴資穎在德國公開賽爆冷出局，輸給世界排名第13的日本選手高橋沙也加，此外這次賽會不少高手都接連敗陣，大會第7種子印度女將辛度同樣止步16強，而瞄準4連霸的日本好手山口茜也輸了，他敗給大陸何冰嬌，以0：2遭淘汰，第2局還完全被對手壓著打。

山口茜目前世界排名高居第2，在去年世錦賽擊退戴資穎奪下冠軍，這次還要挑戰德國公開賽4連霸，而雖然她在首輪輕取愛沙尼亞選手庫巴(Kristin KUUBA)，接著卻敗給世界排名第9的大陸好手何冰嬌，首局雙方一度戰到15：15平手，但最後山口茜仍以17：21讓出。

沒想到第2局她還一面倒被何冰嬌壓著打，以11：21超大分差吞敗，無緣此項賽事4連霸，而日本隊這次戰況慘烈，男單好手桃田賢斗、混雙渡邊勇大/東野有紗更是在首輪就出局，前球王桃田賢斗被列為大會第2種子，首輪對上同胞西本拳太，以21：23、9：21讓出勝利。

德國公開賽屬世界羽聯(BWF)超級300系列賽事，這次迎來世界各國名將參賽，也是戴資穎2022年首次出擊，不過她敗給從未輸過的高橋沙也加，加上辛度、山口茜，女單世界排名前2、第7接連出局，讓人大感意外，而她們共同點是首輪都輕取對手，卻在次輪慘遭滑鐵盧。