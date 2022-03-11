iPhone SE預約人氣強，電信三雄公布iPhone SE資費，如申辦5G月繳1399元資費，月租期30個月，就能以0元購機iPhone SE 128GB，遠傳和台灣大999元資費也能0元購機。

電信三雄iPhone SE資費出爐，中華電信提供599到2699元共8種5G資費方案，可綁約24月、30月、36月、48月等不同的合約長度，月費1199元並綁約48個月，可以0元購買iPhone SE的64GB和128GB版本。如申辦5G月繳1399元，月租期30個月就能以0元將iPhone SE 128GB帶回家。

台灣大提供999到1899元共5種5G資費方案，999元綁約36月就能0元入手iPhone SE的64GB。如申辦5G月繳1199元，月租期36個月就能以0元將iPhone SE 64GB帶回家，月付1399元，月租期30個月就能以0元購機iPhone SE 128GB。

遠傳提供999到2699元共6種5G資費方案，綁約999元、48個月可0元入手iPhone SE的64GB。如申辦5G月繳1199元，月租期48個月就能以0元將iPhone SE 128GB帶回家，月付1399元，月租期30個月就能以0元購機iPhone SE 128GB。

針對iPhone SE預約狀況，中華電信表示，10日上午10時開放全新iPhone SE網路門市限量預約，5分鐘即預約額滿，顯示首款支援5G的全新iPhone SE，對於喜歡輕巧機型的果粉具吸引力。

根據中華電信「iPhone SE新機果粉大調查」統計，果粉最想入手的機型前3名為「iPhone SE 256GB 星光色」、「iPhone SE 256GB 午夜色」、「iPhone SE 128GB星光色」；機型容量部分則以128GB及256GB為大宗，超過8成果粉喜愛；顏色方面，以星光色最受歡迎，近5成客戶選擇，其次為午夜色，占3成，可見iPhone SE經典色仍受果粉期待。

此外，蘋果今年推出的iPhone 13 Pro系列松嶺青色及iPhone 13系列綠色等全新新色人氣爆棚，客戶詢問度熱烈，顯示蘋果旗艦機也獲果粉青睞。

遠傳表示，iPhone SE與iPhone 13新色系列，登記首日即掀起預約熱潮，3月9日開跑後吸引近萬人湧入遠傳登記網站。根據遠傳統計，手機容量方面，iPhone SE 128GB最受果粉喜愛；神秘的午夜色近3成，為最多果粉登記，iPhone SE 128GB星光色則占約兩成，iPhone 13新色系列也不遑多讓，近3成果粉搶下iPhone 13 Pro、Pro Max松嶺青。（編輯：趙蔚蘭）1110311