台股加權指數11日開在17,373.82點，權王台積電（2330）開在581元，雙雙開低，壓抑指數表現，台塑（1301）去年度盈餘每股擬配發8.2元現金股利，為歷年最高股息，殖利率7.8％，吸引買盤湧入，股價逆勢上揚，成為盤面上亮點。台股開低走低，早盤指數跌點逾90點。

俄烏戰爭及土耳其談判皆無進展，引發全球經濟成長疑慮、再加上通膨觸40年新高拉動聯準會（Fed）升息機率，衝擊美國四大指數全面走低。

道瓊工業平均指數3月10日終場下跌0.34％（112.18點）、收33,174.07點。那斯達克指數下跌0.95％（125.58點）、收13,129.96點。費城半導體指數下跌2.17％（71.11點）、收3,211.07點。

第一金投顧指出，俄烏短線情勢未再惡化，給予全球股市喘息空間出現跌深反彈，台股表現仍為最強，加權指數快速站回年線之上。再來觀察未來幾天能否站穩，則有續攻的機會。

不過，後續還是看待俄烏兩國情勢變化，以及3月中旬美國聯準會態度變化而定，全球股市漲跌受到訊息面震盪，在不確定因素未完全消除前，宜先控制資金水位為優先。