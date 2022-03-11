大陸江西14歲男孩王子熙因病離世，家人決定讓他「遺愛人間」，進行器官捐贈，最後總共替3名器官衰竭者帶來重生的希望，而王小弟的家人也說「他走得很突然，最後決定讓他做一次小英雄，希望他的心會在這個世界上的某個地方跳動，以另一種方式繼續存留在世間。」

綜合陸媒報導，大陸江西省南昌市一名14歲男孩王子熙，從小就被診斷出患有先天性腦血管畸形，二月的某一天突然開始頭痛，接下來就不省人事，送到醫院搶救也沒能醒過來，讓家人十分痛心。

根據報導指出，王子熙出生在一個普通家庭，爸媽均以務農維生，偶爾會去工地打工補貼家用，但爸爸因長期勞累致左耳幾乎失聰，大姊剛出社會開始工作，成為家中的頂梁柱、成績優異的二姐考上免費師範大學，而王子熙本身成績也不錯，原本已考進縣中學重點班，卻沒想到意外突然發生。

王子熙的家人經過一番討論後，最終決定要捐出兒子的器官幫助他人，王媽媽說「我兒子很乖、很懂事！他以前動手術的費用是善心人士捐贈的，當時我還跟兒子說，以後等他好了，要報答當初所有的幫助，而兒子也信誓旦旦地承諾會的！」

後來在3月6日那天早上，醫務人員在江西省紅十字會人體器官捐獻協調員的見證下，將王子熙送入手術士進行捐獻儀式，最終他捐出1顆肝臟與2顆腎臟，替3位器官衰竭者帶來新生的希望。

由於王子熙生前很喜歡摩天輪，但生前因為身體因素不適合乘坐，江西省紅十字會與南大二附院在器捐儀式完成後，派車載著他圍著摩天輪繞了好幾圈，讓他可以在多看看心中最愛的摩天輪，最終將他安葬江西省紅十字會遺體器官捐獻者西山紀念園。

王子熙的大姊也說，弟弟發病的太突然了，人死以後什麼都沒了，左思右想後決定透過另外一種方式讓弟弟留下來，至少他的心，還會在這個世界上的某個地方跳動，也讓他做一次小英雄。「我弟雖然走了，可是我希望這個生命的接力棒能傳遞下去，希望他的器官能存在世間，延續他人的生命，讓別人家免於生離死別的苦難。」