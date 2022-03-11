中國社科院俄羅斯東歐中亞研究所研究員張弘11日在大陸《環球時報》撰文指出，俄烏危機不僅造成烏克蘭陷入衝突和戰亂，隨著衝突規模擴大和升級，危機風險開始向全球外溢。難民與糧食危機正衝擊歐洲。克服危機最需要雙方、同時也包括美歐等有關各方冷靜和理性，而不是火上澆油、激化矛盾。

聯合國難民署9日公布資料顯示，從2月24日俄羅斯啟動「特別軍事行動」開始，逃離烏克蘭難民已逾215萬，每天還以15萬至20萬人速度增加。據世界銀行統計，2020年烏克蘭總人口超過4400萬人。最壞情況下，可能會導致500萬名烏克蘭人逃離，引發難民危機。

張弘表示，俄烏交火地區遍布第聶伯河以東大部分地區，雙方軍隊戰線綿延幾千公里，絕大多數烏克蘭東中部地區都處戰火之中。交火區居民人數至少2000萬人。很多烏克蘭人說，不希望家鄉成為第二個伊拉克。

張弘稱，從整個歐洲範圍來看，大量的難民湧入波蘭、羅馬尼亞、摩爾多瓦和匈牙利等國，突如其來的難民潮讓這些國家面臨著巨大的人道主義壓力。雖然近期很多波蘭人家庭自發地將難民接到自己的家中，或者自發地向他們提供幫助，但是一旦更多的難民湧入，而且成為持續性問題，那麼危機外溢的風險將快速上升。已經有多家國際機構警告，如果衝突持續下去，將會有約1800萬烏克蘭人面臨人道主義危機，這將是二戰後世界規模最大的人道主義危機。

張弘分析，對於這場難民危機，外界更為關注的還有全球的能源和糧食危機疊加而來，使得危機帶來的衝擊正向全球擴散。俄烏危機引爆為軍事衝突後，全球能源價格迅速上漲，沉寂多年的國際糧食價格迅速「起飛」。俄烏兩國均是世界小麥和玉米的主要出口國，兩國小麥的年出口量占世界出口總量的30％左右。烏克蘭去年的玉米出口占世界出口總量的16％，小麥則占12％，其中近一半的糧食是銷往糧食緊缺的中東及非洲地區。持續的俄烏衝突將嚴重影響烏克蘭的農業種植和糧食出口，這對於糧食緊缺的開發中國家而言可能是嚴重的「饑荒」警報。

張弘認為，當前新冠疫情仍在全球肆虐背景下，世界多數國家的經濟本就在艱難的恢復之中，這使得全球應對危機的能力本身就打了折扣。因此，在應對烏克蘭人道主義危機上：

首先，各國應該放下現有的重重矛盾，避免導致危機升級甚至失控。

其次，難民危機和糧食危機不斷擴大，提醒世界各國必須迅速行動起來，勸和促談，盡快實現停火、停戰，避免更大的人員傷亡和財產損失，盡可能讓更多民眾不再踏上逃離之旅。

第三，烏克蘭是東斯拉夫民族的文明搖籃，也是俄羅斯與烏克蘭兩國共同的歷史家園，戰火像一個巨大的絞肉機，正在不斷地吞噬雙方的理性和耐心。克服危機最需要的是雙方，同時也包括美歐等有關各方冷靜和理性，而不是火上澆油、激化矛盾。