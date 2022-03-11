和碩(4938)法說會宣布今年5元現金股利，相當現金殖利率約7.2%，早盤和碩股價站回7字頭。和碩昨天也宣布今年資本支出為5億美元，較2020年的3.85億美元再增加。美系外資出具報告，給予「中立」評等，目標價由70元上調到75元。

外資指出，今年的資本支出約有6成是在設備支出，包括各地的新產線，如汽車行業的墨西哥、消費性電子的越南，以及印度的iPhone生產基地等。但同時，折舊攤提也開始會增加。

外資認為，今年和碩在iPhone代工出貨可望有2位數的年增，主要是受惠於iPhone SE3新品上市，以及可望切入下半年iPhone 6.7吋的高端新機訂單。

至於市場關注和碩電動汽車業務對營收獲利的貢獻，外資表示，車用電子雖然前景強勁，但這部分占和碩營收比仍然太小，無法驅動任何重要的根本性變化。

而在業外投資部分，和碩總經理廖賜政於法說會上表示，疫情跟地緣政治問題，加上產業面不穩定及物流瓶頸，都可能對和碩影響。但集團持續做全球布局來降低衝擊，拉高自動化生產比例，讓整個集團一體適用，除了和碩外，景碩（3189）、華擎（3515）、海華（3694）也是一樣。外資則點出，和碩去年業外獲利112.72億元，年增8.6%，業外的收益相當肥美，單單去年第四季業外收入，以立訊持股為主的金融評價利益約達28.5億元，推升業外「其他」項目獲利上升至29.43億元，還有匯兌收益6.51億元，合計35.94億元，業外收入比2020年同期大增347％。